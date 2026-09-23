Turisté nechali v Česku 8,5 miliardy. Jedna země utrácela výrazně víc než ostatní
Zahraniční návštěvníci během letošních prázdnin zaplatili přes terminály Global Payments v Česku téměř 8,5 miliardy korun. To je o 14 procent více než před rokem. Největší část útrat připadla na Němce, výrazně však rostly také platby turistů z Turecka. Irové zase vynikli výší jednotlivých nákupů.
Letní sezona přinesla českým obchodníkům, restauracím a hotelům vyšší příjmy ze zahraničních karet. Během července a srpna dosáhl objem plateb zahraničních návštěvníků v síti Global Payments 8,48 miliardy korun, meziročně přibližně o miliardu více. Vyplývá to z údajů poskytovatele platebních služeb Global Payments a karetní asociace Visa.
Návštěvníci uskutečnili 9,04 milionu plateb, zhruba o 16 procent více než loni. Průměrná transakce dosáhla 938 korun. Počet plateb tak rostl rychleji než jejich celková hodnota.
Němci nechali téměř dvě miliardy
Největší část peněz připadla tradičně na německé návštěvníky. Během prázdnin zaplatili téměř 1,95 miliardy korun, meziročně o 21,6 procenta více. Na celkovém sledovaném objemu plateb se tak podíleli přibližně 23 procenty.
Druhou příčku obsadili Slováci s útratou 859 milionů korun. Následovali Poláci, kteří zaplatili 699 milionů, a Irové s 690 miliony korun. První šestici doplnili Rakušané a Američané.
Právě Irové z přehledu vystupují výší jednotlivých plateb. Za jeden nákup zaplatili v průměru 3910 korun, tedy více než čtyřnásobek celkového průměru. U Němců činila průměrná transakce 1299 korun, u Slováků 711 korun a u Poláků 667 korun.
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Turecké útraty vyskočily o tři čtvrtiny
Nejvýraznější meziroční růst zaznamenaly platby návštěvníků z Turecka. Jejich objem se zvýšil o 76,7 procenta na 202 milionů korun. Více peněz než před rokem zaplatili také Maďaři, jejichž útraty vzrostly ze 131 na 163 milionů korun.
Statistiky zachytily i jednotlivé platby z méně obvyklých zemí. Po jedné transakci evidovaly například u návštěvníků z Jižního Súdánu, Džibutska, Malawi či Afghánistánu.
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Významnou část letních útrat soustředilo centrum hlavního města. V Praze 1 zahraniční návštěvníci zaplatili 2,31 miliardy korun, o 16 procent více než během loňských prázdnin.
Stejné tempo růstu zaznamenaly Karlovy Vary, které podle předložených dat vedly v meziročním zvýšení útrat mezi krajskými městy. V Ústí nad Labem a ve Zlíně platby vzrostly přibližně o devět procent. Vyšší útraty evidovaly také Pardubice, Liberec a Hradec Králové.
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Během pandemie se evropský cestovní ruch propadl na polovinu. Nyní překonává rekordy a nejnavštěvovanější ostrovy řeší opačný problém: davy lidí, přetížené silnice, nedostatek bydlení a rostoucí tlak na přírodu. Malta omezuje vstup do Blue Lagoon, Ibiza snižuje počet aut a Řecko vybírá od pasažérů výletních lodí až 20 eur za návštěvu ostrova.
Polepšily si i oblíbené výletní destinace. V Českém Krumlově zahraniční turisté zaplatili téměř 232 milionů korun, meziročně o 5,8 procenta více. V Kutné Hoře útraty stouply o dvě procenta na bezmála 179 milionů korun. Mikulov zaznamenal osmiprocentní růst na 128 milionů a na Lipně platby dosáhly 145 milionů korun, o čtyři procenta více než loni.
„Zahraniční turisté jsou pro české podnikatele velmi důležití a letošní léto to znovu potvrzuje,“ uvedl generální ředitel Global Payments Miloš Toman. Obchodníci, restaurace a hotely by podle něj měli návštěvníkům umožnit co nejsnazší placení způsobem, na který jsou zvyklí.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.