I Slováci dají za dovolenou víc než Češi. Nejvíc utrácejí Maďaři
Češi utratí za dovolenou v průměru 55 164 korun, nejméně ze sledovaných zemí střední Evropy. Více platí Poláci, Slováci i Maďaři, kteří český průměr překonávají o více než 23 tisíc korun. Přesto Češi častěji volí čtyř- a pětihvězdičkové hotely a jejich nejoblíbenější destinací zůstává Řecko.
Češi patří ve střední Evropě k nejúspornějším dovolenkářům. Za jednu dovolenou utratí v průměru 55 164 korun, což je méně než v Polsku, na Slovensku i v Maďarsku. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia a portálů Travelplanet.pl a Wakacje.pl.
Nejvíce za dovolenou utrácejí Maďaři. Jejich průměrná útrata je o 23 376 korun vyšší než u Čechů. Poláci zaplatí v průměru 63 400 korun a Slováci ještě o 3580 korun více.
Rozdíly mezi jednotlivými zeměmi ovlivňuje délka pobytu, počet cestujících i konkurence na domácím trhu. Češi, Poláci a Maďaři vyrážejí zpravidla na osm až devět dní, Slováci nejčastěji na devět.
Němci se z dovolených stále častěji vracejí s nepříjemným zjištěním: v řadě evropských zemí fungují silnice, železnice, digitální služby nebo bezhotovostní placení lépe než doma. Německá média mluví o ztrátě někdejšího pocitu převahy a psycholog varuje, že změna obrazu vlastní země může mít i politické důsledky.
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Němci se z dovolených stále častěji vracejí s nepříjemným zjištěním: v řadě evropských zemí fungují silnice, železnice, digitální služby nebo bezhotovostní placení lépe než doma. Německá média mluví o ztrátě někdejšího pocitu převahy a psycholog varuje, že změna obrazu vlastní země může mít i politické důsledky.
Češi šetří, ale chtějí kvalitní hotely
Nižší celková útrata přitom neznamená, že by Češi automaticky vybírali levnější ubytování. Ve srovnání s některými sousedy častěji volí čtyř- a pětihvězdičkové hotely.
Největší zájem o luxusní ubytování mají Slováci. Hotely vyšších kategorií si podle dat rezervuje 87 procent z nich. Nejméně je naopak využívají Poláci, kteří ale výrazně preferují all inclusive. Tento typ stravování volí až 94 procent polských klientů.
„Klienti míří do podobných destinací, liší se však v hodnotě rodinných rezervací, volbě odletového letiště i požadovaných službách,“ uvedl manažer Invie pro Českou republiku Jan Foret.
Zájem Čechů o podzimní dovolenou v tuzemsku výrazně roste. Letos ji plánuje 71 procent lidí, meziročně o 20 procentních bodů více. Nejčastěji míří do jižních Čech a na jižní Moravu, na pobyt si vyhradí v průměru sedm dní a rozpočet kolem osmi tisíc korun.
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Zájem Čechů o podzimní dovolenou v tuzemsku výrazně roste. Letos ji plánuje 71 procent lidí, meziročně o 20 procentních bodů více. Nejčastěji míří do jižních Čech a na jižní Moravu, na pobyt si vyhradí v průměru sedm dní a rozpočet kolem osmi tisíc korun.
Češi míří hlavně do Řecka
Mezi českými klienty zůstává nejoblíbenější destinací Řecko. Následují Egypt a Turecko. Na Slovensku, v Polsku a Maďarsku naopak vede Turecko.
Vedle tradičních dovolenkových zemí ale roste i zájem o méně obvyklé destinace. U Čechů nejvíce posílila Malta a Albánie. Albánie získává na popularitě také mezi Slováky, kteří častěji cestují i do Itálie. U Maďarů zase roste zájem o Bulharsko.
Mezi Čechy také roste zájem o exotické destinace, přímé lety do destinací jako Thajsko nebo Zanzibar tvoří podle údajů Invie 27 procent dosavadních rezervací za letošní rok. „Z našich dat vyplývá, že exotické cesty už nejsou soustředěny pouze do několika týdnů na začátku roku a výrazněji se prosazují v celé podzimní a zimní sezoně,“ řekl obchodní ředitel Invie Radek Šafařík. Nejsilnější zájem se podle něho soustředí na podzimní prázdniny, konkrétně od 26. října do 1. listopadu. V rezervacích aktuálně vede Dominikánská republika, následuje Thajsko a Zanzibar.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.