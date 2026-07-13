Tábor je přece pojištěný. Na tuto větu se rozhodně nespoléhejte
Stačí pád při sportu, rozbité vybavení nebo nemoc těsně před odjezdem a náklady na letní radovánky ratolestí mohou rychle narůst. Rodiče by proto měli před táborem prověřit pojištění pořadatele, vlastní úrazovou pojistku dítěte i případné výluky.
Spacák, holínky, repelent, léky a potvrzení od lékaře. Seznam věcí před odjezdem dítěte na tábor bývá dlouhý, jedna důležitá položka na něm ale často chybí: kontrola pojištění. Pojistka pořadatele nemusí být samozřejmostí a ani vlastní úrazové pojištění dítěte automaticky nepokryje každou situaci.
Řada rodičů předpokládá, že dítě během pobytu chrání pojištění sjednané organizátorem. Podle online srovnávače RIXO však pořadatelé nemají zákonnou povinnost takovou pojistku uzavírat. Před odjezdem se proto vyplatí zjistit, zda vůbec existuje, na jaké situace se vztahuje a jak vysoké má limity.
Absence pojistky ovšem neznamená, že by pořadatel nemusel případnou škodu nebo újmu nahradit. Pokud by například zanedbal dohled, nezajistil bezpečný prostor nebo zvolil program neodpovídající věku dětí, může za následky odpovídat i bez pojištění. Rozdíl je v tom, že bez pojistky by náhradu hradil z vlastních peněz.
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Ne každý úraz jde za pořadatelem
Za bezpečné podmínky během pobytu a přiměřený dohled nad dětmi odpovídá organizátor. To ale neznamená, že automaticky ponese odpovědnost za každou modřinu, vyvrtnutý kotník nebo zlomenou ruku.
Děti jsou na táborech neustále v pohybu, sportují, běhají po lese a překonávají různé překážky. Některým nehodám proto nelze zabránit ani při řádném dohledu vedoucích. Rozhodující bývá, jak přesně k úrazu došlo a zda organizátor mohl situaci předvídat nebo jí zabránit.
„Při posuzování odpovědnosti se hodnotí nejen okolnosti, za kterých k úrazu došlo, ale i věk a rozumová vyspělost dítěte. Pokud například dostatečně starý táborník vědomě poruší pokyny vedoucích, může sám nést odpovědnost za následky svého jednání,“ upozorňuje Andrea Brádlerová ze srovnávače RIXO.cz.
Jestliže tedy dítě navzdory zákazu vyleze na nebezpečné místo nebo použije sportovní vybavení jinak, než mu vedoucí vysvětlili, nemusí být pořadatel za následky odpovědný. U menších dětí se ale pochopitelně očekává důslednější dohled než u starších teenagerů.
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Vlastní úrazová pojistka může plnit i bez cizího zavinění
Pojištění odpovědnosti pořadatele a vlastní úrazové pojištění dítěte jsou dvě různé věci. Pojistka organizátora se uplatňuje především tehdy, když za vzniklou újmu skutečně odpovídá tábor. Úrazové pojištění dítěte může naopak poskytnout plnění i v situaci, kdy nikdo nepochybil.
„Pokud dojde ke zranění v důsledku pochybení vedoucích, mohou rodiče vedle náhrady újmy od tábora zpravidla čerpat také plnění z vlastní úrazové pojistky dítěte. Pokud je za úraz odpovědné samo dítě, představuje úrazové pojištění jedinou finanční kompenzaci,“ uvádí Brádlerová.
Rozhodující jsou ale podmínky konkrétní smlouvy. Některé pojistky se soustředí především na závažné úrazy a trvalé následky, jiné nabízejí také denní odškodné za léčení nebo částku za pobyt v nemocnici.
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Co by měla dětská „úrazovka“ krýt
Základem kvalitního úrazového pojištění bývají trvalé následky. Pojišťovna v takovém případě vyplácí jednorázovou částku podle závažnosti poškození zdraví a svých oceňovacích tabulek. Při výběru se vyplatí sledovat také takzvanou progresi, která u těžkých následků může výsledné plnění několikanásobně zvýšit.
Denní odškodné za dobu léčení poskytuje sjednanou částku za každý den, po který se dítě z úrazu léčí. Pojišťovna ale může stanovit minimální délku léčení, například sedm dní, nebo začít vyplácet peníze až od určitého dne.
Pojištění hospitalizace pak kryje pobyt dítěte v nemocnici. Ani zde ale neplatí, že všechny produkty fungují stejně. Lišit se může minimální délka hospitalizace, výše denní dávky i seznam výluk.
Podle RIXO může širší pojištění dítěte, které využije nejen během tábora, ale po celý rok, stát přibližně 300 až 500 korun měsíčně. Výsledná cena závisí na věku dítěte, výši pojistných částek a počtu sjednaných rizik. Samotná nízká cena by proto neměla být hlavním kritériem.
Sportovní a dobrodružný tábor může vyžadovat připojištění
Zvýšenou pozornost by měli věnovat pojistným podmínkám rodiče dětí, které vyrážejí na sportovní soustředění nebo dobrodružný tábor. Některé aktivity mohou pojišťovny řadit mezi rizikové sporty a běžná pojistka je nemusí automaticky zahrnovat.
Typicky může jít o ferraty, rafting, skalní lezení nebo vysokohorskou turistiku. Zařazení jednotlivých aktivit se však u pojišťoven liší. Zatímco jedna může konkrétní sport považovat za běžnou rekreační činnost, druhá bude vyžadovat připojištění.
Rodiče by si proto měli předem vyžádat přehled plánovaného programu a porovnat ho s podmínkami pojistky. Pozornost si zaslouží také organizované soutěže a tréninky. Pojišťovna může jinak posuzovat rekreační hru a jinak sport provozovaný v rámci registrovaného oddílu nebo závodů.
Podle statistik tuzemských pojišťoven jsou čeští rodiče v pojištění dětí zodpovědní, ne vždy ale pojistky aktualizují podle změn v rodině. Revize pojistky je však nutná vždy při změně životního stylu a sportovních aktivit dítěte. A nejde jen o úrazy. Přečtěte si, na co byste neměli v dětské pojistce zapomenout a proč se nespoléhat jen na to, zda je pojištěná škola či kroužky.
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Podle statistik tuzemských pojišťoven jsou čeští rodiče v pojištění dětí zodpovědní, ne vždy ale pojistky aktualizují podle změn v rodině. Revize pojistky je však nutná vždy při změně životního stylu a sportovních aktivit dítěte. A nejde jen o úrazy. Přečtěte si, na co byste neměli v dětské pojistce zapomenout a proč se nespoléhat jen na to, zda je pojištěná škola či kroužky.
Když dítě něco rozbije nebo někoho zraní
Úrazové pojištění nepokrývá škody, které dítě způsobí jinému člověku. Pokud například poškodí vybavení ubytovacího zařízení, rozbije cizí telefon nebo při hře zraní jiného účastníka, může pomoci pojištění občanské odpovědnosti, známé také jako „pojistka na blbost“.
Takové pojištění bývá někdy součástí pojistky domácnosti a vztahuje se na všechny její členy. Před odjezdem je ale vhodné ověřit, zda smlouva dítě skutečně zahrnuje, jaké má limity a zda platí také mimo domov nebo v zahraničí.
Do zahraničí nestačí jen kartička pojištěnce
Při cestě na zahraniční tábor nebo jazykový pobyt by dítě mělo mít sjednané cestovní pojištění. Evropský průkaz zdravotního pojištění sice pomůže při akutním ošetření ve veřejném zdravotnickém zařízení, neznamená však automaticky bezplatnou péči.
Podmínky a spoluúčast se v jednotlivých zemích liší. Evropská kartička navíc obvykle nepokryje například převoz dítěte zpět do Česka, zásah některých záchranných služeb, soukromou péči nebo další výdaje spojené s nečekanou zdravotní komplikací.
Základem cestovní pojistky jsou proto dostatečně vysoké limity léčebných výloh. Hodit se budou také asistenční služby, které rodičům i organizátorovi poradí, kam se obrátit, pomohou s komunikací se zdravotnickým zařízením a případně zajistí návrat dítěte domů.
Součástí může být rovněž pojištění odpovědnosti, zavazadel nebo rizikových sportů. Rodiče by měli zkontrolovat nejen cenu, ale také územní platnost, výluky a výši spoluúčasti.
Storno je potřeba sjednat včas
Ani pečlivé plánování nezaručí, že dítě skutečně odjede. Akutní nemoc nebo vážnější úraz několik dní před začátkem pobytu mohou znamenat ztrátu tisíců korun zaplacených za tábor, letenky nebo dopravu.
Pomoci může pojištění storna, které bývá součástí nebo připojištěním cestovní pojistky. Obvykle kryje přesně vymezené závažné důvody, kvůli nimž dítě nemůže odcestovat.
„Na sjednání tohoto připojištění je potřeba myslet s předstihem. Ve většině případů ho lze uzavřít pouze několik málo dní po objednání nebo uhrazení pobytu, nikoli až těsně před jeho začátkem,“ upozorňuje Brádlerová.
Před sjednáním je vhodné zkontrolovat také spoluúčast a seznam uznávaných důvodů. Běžná obava rodičů nebo mírná nevolnost bez potvrzení lékaře zpravidla k vyplacení peněz nestačí.
Co udělat, když se dítě zraní
Po úrazu by měli rodiče požádat pořadatele o písemný záznam, v němž bude uvedeno, kdy, kde a za jakých okolností se nehoda stala. Důležité je uschovat lékařské zprávy, případné fotografie i účtenky za výdaje spojené s léčbou.
Pojistnou událost je vhodné nahlásit co nejdříve a postupovat podle pokynů pojišťovny. U nároku vůči pořadateli může být zásadní právě popis události a informace o tom, zda byli přítomni svědci a jak reagovali vedoucí.
Co prověřit před odjezdem dítěte na tábor
- Zda má pořadatel pojištění odpovědnosti a co přesně kryje.
- Jaké aktivity děti čekají a zda nejsou ve výlukách pojistky.
- Zda vlastní úrazové pojištění zahrnuje trvalé následky, léčení a hospitalizaci.
- Zda rodinné pojištění odpovědnosti platí také mimo domov.
- U zahraničního pobytu výši léčebných výloh, asistenci a převoz do Česka.
- Zda je ještě možné sjednat pojištění storna.
Nejdůležitější je nespoléhat na obecnou informaci, že „tábor je pojištěný“. Rodiče by měli vědět, kdo je pojištěný, na co se smlouva vztahuje a ve kterých situacích pojišťovna nic nezaplatí. Právě tyto podrobnosti totiž rozhodují ve chvíli, kdy se skutečně něco stane.
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