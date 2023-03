Smyčka se stahuje. Král kryptoměn To Kwon byl na útěku zatčen a obviněn z miliardových podvodů

Američtí vyšetřovatelé obvinili někdejšího šéfa kryptoměnové společnosti Terrraform Labs To Kwona z několika podvodů. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž byl obsah obvinění zveřejněn jen několik hodin poté, co Jihokorejce zatkla policie v Černé Hoře. Předtím se několik měsíců skrýval.

Kwon a jeho singapurská společnost Terrraform Labs vytvořili tokeny terraUSD a luna, které loni v květnu zkrachovaly. Kwon a Terrraform Labs podle amerického regulátora předtím opakovaně tvrdili, že hodnota tokenů poroste, a uváděli tak investory v omyl. Odhaduje se, že tento kolaps stál investory více než 40 miliard dolarů (skoro 892 miliard korun).

Nejhledanější osoba na světě

Černohorské ministerstvo vnitra ve čtvrtek v prohlášení sdělilo, že dva lidé byli zatčeni poté, co se pokusili nastoupit do letadla směřujícího z Podgorice do Dubaje s falešnými pasy, které měly být vydány Belgií a Kostarikou. Jedním z nich byl právě Kwon.

Zatčení oznámil černohorský ministr vnitra Filip Adžić, podle nějž se nyní čeká na oficiální potvrzení totožnosti zatčeného. "Zatykač na To Kwona vydala Jižní Korea, USA a Singapur," napsal Adžić s tím, že Kwon patří k nejhledanějším osobám na světě.

Jihokorejská policie podle agentury Reuters potvrdila, že v Černé Hoře byl nejspíše zatčen podezřelý To Kwon a s ním ještě jedna další osoba. Jejich konečné ztotožnění pomocí otisků prstů má být hotové do pátečního rána.

V prosinci jihokorejské úřady uvedly, že se Kwon nachází v Srbsku, které nemá s Jižní Koreou uzavřenou smlouvu o vydávání, ale v minulosti obě země s takovými žádostmi podle Evropské úmluvy o vydávání souhlasily.

Srbsko je sousedním státem Černé Hory. Kwon dříve popřel, že by se skrýval, ale nesdělil, kde se nachází.

