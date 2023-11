Síkela: Růst regulované ceny elektřiny zmírní. Ale jen nepatrně

Plánovaný nárůst regulované složky ceny elektřiny v příštím roce se pravděpodobně zmírní ze 71 na 68 procent. Uvedl to na svém webu Český rozhlas (ČRo). Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) řekl rozhlasu, že Energetický regulační úřad (ERÚ) našel úspory za tři miliardy korun, což podle ČRo představuje zpomalení růstu regulované složky ceny o tři procentní body.

„Jedná se o tři miliardy korun v cenách pro ČEPS,“ uvedl Síkela. Podle ERÚ by státní firma ČEPS, která zajišťuje v Česku provoz soustavy pro přenos elektřiny, mohla mít nižší náklady na nákup elektřiny na zajištění rovnováhy v soustavě.

„Výsledná cenová rozhodnutí, a tedy i dopady na konkrétní typy odběratelů, ERÚ zveřejní v příštím týdnu, ve čtvrtek 30. listopadu,“ řekl rozhlasu mluvčí regulačního úřadu Michal Kebort.

Koncové ceny energií porostou o jednotky procent

Cena energií se skládá z obchodní složky, kterou určují dodavatelé, a regulované části, kterou spravuje stát. U elektřiny tvoří regulovaná složka zhruba 40 procent celkové ceny. ERÚ pro příští rok navrhl zvýšení regulované složky pro domácnosti meziročně o 71 procent a pro velké odběratele na hladině vysokého napětí meziročně o 113 procent a na hladině velmi vysokého napětí o 206 procent.

Plánovaný růst regulované složky cen kritizují firmy a sněmovní opozice. Premiér Petr Fiala (ODS) ale opakovaně uvedl, že koncové ceny energií v příštím roce stoupnou oproti letošku maximálně o jednotky procent. Pro energeticky náročné podniky dokonce celková cena elektřiny v příštím roce i po zvýšení regulované části klesne, řekl Hospodářským novinám (HN) ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

