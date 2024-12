Senegal viní Čecha a firmu Transcon ze škod za 2,5 miliardy

Senegalské úřady obvinily společnost Transcon Electronic Systems a jejího obchodního ředitele Ilju Mazánka z nezákonných finančních převodů v zahraničí a z nezákonného importu materiálu a zařízení. Výše způsobené škody podle nich činí 100 milionů eur (asi 2,5 miliardy korun), řekl v Praze generální ředitel firmy Transcon Vladimír Drábek. Společnost podle něj vinu odmítá a požádala o Mazánkovo propuštění. Zároveň zastavila rekonstrukci dvou letišť v Senegalu, k čemuž získala zakázku v roce 2019.

Mazánek je předsedou zahraniční sekce Hospodářské komory ČR. Podle Drábka mu hrozí trest odnětí svobody od jednoho do pěti let nepodmíněně a firmě Transcon penalizace ve výši stovek milionů eur. Mazánek je nyní v cele předběžného zadržení v Senegalu, uvedl Drábek.

