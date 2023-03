Ředitel pojišťovny Uniqa Žáček skončí. Od března ho nahradí Havran

Generální ředitel pojišťovny Uniqa v Česku a na Slovensku Martin Žáček skončí k 30. dubnu ve funkci. Z funkce odchází po 14 letech. Od 1. května ho vystřídá Rastislav Havran, který dosud působil v představenstvu Uniqy.

Žáček se podílel na růstu Uniqy na českém a slovenském trhu i na předloňské fúzi s pojišťovnou AXA. Uniqa nyní uvedla, že po dokončení fúze je vhodná doba k předání řízení skupiny dále. Žáček nadále bude působit v koncernu Uniqa Insurace Group v roli poradce.

Martin Žáček, ředitel pojišťovny Uniqa na konci dubna ve funkci skončí Uniqa, užito se svolením

Novým generálním ředitelem se stane Havran, který v koncernu Uniqa Insurace Group působí od roku 2006. Od roku 2016 je členem představenstva, kde byl zodpovědný za oblast informačních technologií.

Uniqa také oznámila, že s okamžitou platností obměnila své představenstvo. Odchází z něj Marek Bártek, kterého nahradí Sylwia Szymulaová. Po Bártkovi převezme zodpovědnost za retail v Česku a na Slovensku.

Uniqa působí na českém pojistném trhu 29 let. V roce 2021 dokončila fúzi s pojišťovnou AXA oznámenou v roce 2020, značka AXA následně opustila český trh. Za loňský rok dosáhla Uniqa v Česku a na Slovensku čistého zisku 1,45 miliardy korun, meziročně se zvýšil o 15 procent.

Česko-slovenská finanční skupina Uniqa je součástí mezinárodního koncernu Uniqa Insurance Group, který je aktivní na 18 evropských trzích a obsluhuje aktuálně zhruba 16 milionů klientů. Klíčovým regionem pro jeho aktivity jsou rakouský trh a střední Evropa.

