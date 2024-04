Ratingová agentura S&P ponechala rating Slovenska na úrovni A+

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) ponechala rating Slovenska beze změny na úrovni A+ se stabilním výhledem. Její hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska je tak o dva stupně vyšší než rating agentury Fitch Ratings a o stupeň vyšší než rating agentury Moody's.

Reklama

Podle pozorovatelů je rozhodnutí S&P překvapivé. Poté co Fitch loni na konci roku snížila rating Slovenska o jeden stupeň na známku A-, odhadovali, že se S&P zachová podobně.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, který ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že bude schopen zajistit si levnější půjčky.

S&P tak potvrdila, že vládní plán na ozdravení veřejných financí je důvěryhodný a úsilí vlády o konsolidaci veřejných financí je dostatečné, cituje zpráva ministerstva názor šéfa resortu Ladislava Kamenického. Stabilní výhled podle této ratingové agentury odráží očekávání, že deficity Slovenska začnou od příštího roku klesat a že Slovensko bude udržovat obezřetnou fiskální politiku.

Podle S&P zůstává slovenská ekonomika i přes oslabení eurozóny odolná. Její projekce uvádějí, že by měl hospodářský růst letos zrychlit na dvě procenta z 1,1 procenta v roce 2023. Nezaměstnanost by se měla v příštích třech letech udržet hluboko pod šesti procenty, což je historické minimum.

Česká republika má od všech tří předních ratingových agentur vyšší rating než Slovensko. Hospodaření Slovenska se výrazně zhoršilo v roce 2020 po vypuknutí koronavirové nákazy. Před epidemií nemoci covid-19, kdy stejně jako nyní byla u moci strana Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica, tehdejší kabinety podle analytiků nevyužily hospodářského růstu alespoň k dosažení vyrovnaného rozpočtu, byť si tento cíl původně stanovily.

Rusové žalují ČEZ. Arbitráž míří i na firmy ze Slovenska a Rakouska Zprávy z firem Ruská plynárenská společnost Gazprom u ruského soudu zažalovala tři středoevropské podniky, vedle české energetické firmy ČEZ také Západoslovenskou energetiku (ZSE) a rakouskou OMV, uvedla to agentura TASS, podle které to vyplývá ze soudních spisů. ČTK Přečíst článek

Český fond ZDR koupil tři nákupní parky ve Slovinsku. A chce dál expandovat Reality Skupina nemovitostních fondů ZDR Investments koupila tři retail parky ve Slovinsku, za celkem 600 milionů korun. Firma, kterou před šesti lety začali budovat Radek Hladký, Roman Latuske a Zdeněk Prázdný, tak vstoupila už do šesté země. Celkem vlastní 66 nemovitostí, většinou právě retail parků. Nejvíce jich má v Česku, ale postupně se společnost rozrůstá na Slovensko, do Rakouska, Německa, Chorvatska, a nově do Slovinska. lib Přečíst článek