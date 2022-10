Poláci budou za elektřinu platit polovinu toho, co Češi

Polská vláda dnes představila maximální ceny u dodávek elektřiny pro domácnosti, malé a střední podniky a sociální instituce, jako jsou například školy, sirotčince a nemocnice. U domácností by podle vlády měla od začátku prosince do konce příštího roku platit maximální cena 693 zlotých (zhruba 3500 korun) za megawatthodinu (MWh), u malých a středních podniků a sociálních institucí pak 785 zlotých za MWh, píší agentury Reuters a PAP.

Vláda již dříve uvedla, že v příštím roce zmrazí ceny elektřiny pro domácnosti na letošních úrovních. Toto zmrazení se bude v základní podobě vztahovat na roční spotřebu do dvou megawatthodin. U rodin s nejméně třemi dětmi a u zemědělců bude roční limit činit tři megawatthodiny. Dnes ohlášený cenový strop 693 zlotých za MWh se bude vztahovat na elektřinu nad stanoveným limitem spotřeby.

U malých a středních podniků a sociálních institucí se bude ohlášený cenový strop 785 zlotých za MWh vztahovat na veškerou spotřebu elektřiny. Polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová uvedla, že náklady na cenové stropy by měly hradit primárně energetické společnosti, a to na základě vzorce, který bude zohledňovat náklady na paliva, emisní povolenky a další náklady.

Polsko je ve výrobě elektřiny silně závislé na uhlí. Letos v reakci na válku na Ukrajině zavedlo embargo na dovoz uhlí z Ruska, což vedlo k nedostatku tohoto paliva a k nárůstu jeho ceny. Náklady na provoz polských uhelných elektráren navíc zvýšil růst cen emisních povolenek.

S růstem cen elektřiny se nyní potýkají také další evropské země. Česká vláda stanovila u elektřiny cenový strop 6000 korun za MWh, který bude platit po celý příští rok. Cenový strop pro domácnosti, firmy připojené na nízké napětí a veřejné služby bude platit bez ohledu na spotřebu. Malé a střední firmy připojené na vysoké a velmi vysoké napětí budou mít cenový strop stanovený na 80 procentech nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

