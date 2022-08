Pohřešovaná loď s kukuřicí z Ukrajiny zakotvila v Sýrii, s níž Kyjev přerušil styky

Loď Razoni s několikrát přeprodaným nákladem kukuřice, která vyplula z Ukrajiny jako první plavidlo po začátku ruské invaze v zemi, zakotvila v syrském přístavu Tartús. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroj z lodní dopravy a satelitní údaje. Poloha plavidla nebyla v posledních dnech jasná, protože posádka plavidla podle agentury AP vypnula monitorovací zařízení.

Loď Razoni plující pod vlajkou Sierry Leone měla na palubě 26 tisíc tun kukuřice. Mířila původně do Libanonu, ale tamní zákazník odmítl kukuřici převzít kvůli mnohaměsíčnímu zpoždění dodávky.

Plavidlo se z Ukrajiny vydalo na cestu na začátku srpna jako první nákladní loď na základě dohod o odblokování ukrajinských přístavů a obnovení vývozu obilí z této země, které v červenci uzavřela Ukrajina, Rusko, Turecko a OSN.

V Sýrii loď zakotvila v úterý a podle zdroje z lodní dopravy se z ní v této blízkovýchodní zemi vykládá alespoň část nákladu, píše Reuters, podle něhož byla část přepravované kukuřice už dříve vyložena v Turecku. AP před tím informovala, že náklad byl několikrát přeprodán.

Damašek je spojencem Ruska, které Kyjev viní z převozu obilovin ukradených Ukrajině. Moskva krádež zemědělských produktů popírá. Na Sýrii Západ uvalil sankce kvůli válce, která trvá od roku 2011. Kyjev s Damaškem přerušil diplomatické vztahy poté, co Sýrie v červnu uznala nezávislost dvou separatistických útvarů na východě Ukrajiny.

