Peníze, které nevydělávají. Téměř polovina Čechů nechává úspory ležet v bankách
Češi mají v bankách téměř čtyři biliony korun, část peněz přitom nechávají dlouhodobě ležet na běžných či spořicích účtech. Podle průzkumu UniCredit Bank má téměř polovina lidí úspory, které nebude potřebovat nejméně pět let. Přesto je raději drží po ruce, než aby hledali možnosti vyššího zhodnocení. Důvodem je především dostupnost peněz a pocit bezpečí.
Na českých bankovních účtech leží značné množství peněz, které jejich majitelé v dohledné době neplánují využít. Podle průzkumu agentury Ipsos pro UniCredit Bank má 48 procent Čechů na běžných nebo spořicích účtech prostředky, které podle vlastního odhadu nebude potřebovat nejméně pět let, a to ani po započtení finanční rezervy a plánovaných větších výdajů. Pětina dotázaných může na tak dlouhou dobu postrádat alespoň 50 tisíc korun, 12 procent dokonce 100 tisíc a více. Částku přesahující 250 tisíc korun nebude v příštích pěti letech potřebovat 5,5 procenta respondentů.
Rozsah českých úspor přitom není zanedbatelný. Podle údajů České národní banky měli lidé ke konci srpna letošního roku na bankovních účtech a dalších vkladech uloženy téměř čtyři biliony korun. Více než 100 tisíc korun má přitom podle průzkumu na spořicích účtech přes 36 procent Čechů. Na druhé straně 36 procent respondentů očekává, že během pěti let všechny své prostředky na účtech využije, a dalších 17 procent zatím nedokáže své budoucí finanční potřeby odhadnout.
Čtyři procenta už nikoho neohromí. Banky se znovu předhánějí v tom, kdo nabídne za uložené peníze víc. Moneta ode dneška nabízí 4,5 procenta, UniCredit Bank od prosince zvedne sazbu až na 4,6 procenta. Do souboje o úspory přitom promlouvají i další banky a pořadí nejvýhodnějších účtů se znovu mění. Ale pozor: nejvyšší úrok automaticky neznamená nejlepší nabídku. Často platí jen pro část peněz a jeho získání je podmíněno dalšími požadavky. Kvůli několika desetinám procenta navíc se tak nemusí vyplatit měnit banku. Výhodnější může být nechat úspory tam, kde už je máte.
Máte úspory na správném účtu? Nejvyšší úrok nemusí být výhrou
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Čtyři procenta už nikoho neohromí. Banky se znovu předhánějí v tom, kdo nabídne za uložené peníze víc. Moneta ode dneška nabízí 4,5 procenta, UniCredit Bank od prosince zvedne sazbu až na 4,6 procenta. Do souboje o úspory přitom promlouvají i další banky a pořadí nejvýhodnějších účtů se znovu mění. Ale pozor: nejvyšší úrok automaticky neznamená nejlepší nabídku. Často platí jen pro část peněz a jeho získání je podmíněno dalšími požadavky. Kvůli několika desetinám procenta navíc se tak nemusí vyplatit měnit banku. Výhodnější může být nechat úspory tam, kde už je máte.
Sto tisíc může za deset let vyrůst téměř na dvojnásobek
Podle UniCredit Bank představují dlouhodobě nevyužívané úspory příležitost k vyššímu zhodnocení. Banka upozorňuje, že peníze ponechané na účtech nemusejí přinášet takový výnos jako vhodně zvolené investice. Pokud by například člověk jednorázově investoval 100 tisíc korun a dosahoval průměrného ročního zhodnocení sedmi procent, hodnota investice by za pět let vzrostla přibližně na 140 tisíc korun a za deset let téměř na 197 tisíc korun. Jde však pouze o modelový výpočet, který nezohledňuje poplatky, daně ani inflaci a nezaručuje skutečný budoucí výnos.
„Je vidět, že Češi mají na bankovních účtech takzvané spící peníze, kterým mohou dát šanci na lepší zhodnocení, než nabízejí bankovní účty,“ uvedl mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.
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Téměř dvě třetiny Čechů chtějí za vánoční dárky utratit nejvýše sedm tisíc korun. Půjčku by si na ně vzal málokdo, přesto musí po svátcích více než 40 procent lidí omezit výdaje. Část zákazníků proto začíná s nákupy už v říjnu. Před listopadovým Black Friday na portálu Zboží.cz roste zájem hlavně o dětské zboží. Sběratelské karty Pokémon mají téměř čtyřikrát tolik prokliků jako před rokem. roste zájem hlavně o dětské zboží. Sběratelské karty Pokémon mají téměř čtyřikrát tolik prokliků jako před rokem.
Dostupnost peněz vítězí nad vyšším výnosem
Hlavním důvodem, proč Češi ponechávají dlouhodobě volné prostředky v bankách, je možnost kdykoliv s nimi disponovat. Tuto odpověď uvedla více než polovina respondentů, kteří mají peníze, jež nejméně pět let nebudou potřebovat. Další čtvrtina už investuje jinam a prostředky na účtu si ponechává jako snadno dostupnou rezervu. S úročením bankovních účtů je spokojeno 21,5 procenta dotázaných, zatímco 19 procent považuje uložení peněz v bance za bezpečnější variantu.
Podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Martina Komrsky je dostatečná a snadno dostupná finanční rezerva základem zdravých osobních financí. U peněz, které člověk skutečně nebude dlouhodobě potřebovat, je ale důležité zohlednit také inflaci a zachování kupní síly. Investování sice nabízí potenciál vyššího výnosu, současně však přináší riziko kolísání hodnoty i možné ztráty. Výběr vhodného řešení by proto měl odpovídat finančním cílům a ochotě podstupovat riziko.
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