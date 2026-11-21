Vánoce za sedm tisíc, leden ve znamení škrtů. Češi loví slevy a Pokémony
Téměř dvě třetiny Čechů chtějí za vánoční dárky utratit nejvýše sedm tisíc korun. Půjčku by si na ně vzal málokdo, přesto musí po svátcích více než 40 procent lidí omezit výdaje. Část zákazníků proto začíná s nákupy už v říjnu. Před listopadovým Black Friday na portálu Zboží.cz roste zájem hlavně o dětské zboží. Sběratelské karty Pokémon mají téměř čtyřikrát tolik prokliků jako před rokem. roste zájem hlavně o dětské zboží. Sběratelské karty Pokémon mají téměř čtyřikrát tolik prokliků jako před rokem.
Vánoční dárky Češi nejčastěji platí z běžného příjmu. V listopadovém průzkumu OVB Allfinanz to uvedlo 71 procent dotázaných, dva z pěti přitom sáhnou i do úspor. Téměř tři čtvrtiny respondentů by si na dárky nepůjčily a 87 procent dotázaných uvedlo, že si na dárky nikdy nepůjčilo. I Vánoce zaplacené z vlastních peněz jsou ale v rodinných rozpočtech znát ještě v únoru.
Každý desátý musí po svátcích výrazně šetřit
Tři z deseti Čechů po Vánocích v lednu a únoru mírně omezují výdaje. Každý desátý musí šetřit výrazně, někdy i několik měsíců. Častěji se to týká žen. Výrazně po svátcích šetří 13 procent z nich, mezi muži je to 8,5 procenta.
„Kdo si každý měsíc odloží 600 korun, má do Vánoc přes sedm tisíc korun, tedy částku, se kterou počítají téměř dvě třetiny Čechů,“ říká Michael Opočenský, úvěrový analytik OVB Allfinanz. Kdo přesto zvažuje nákup na dluh, měl by si podle něj předem spočítat, zda ho zvládne splatit z nejbližší výplaty. „Rychlé nebankovní půjčky na běžné vánoční dárky rozhodně nedoporučujeme,“ dodává.
První dárky už v říjnu. Black Friday táhne hlavně mladé
Jak si lidé vánoční útratu rozkládají, ukazují údaje z průzkumu E-Commerce Trends Report 2026, které zveřejnila PPL. S předstihem nakupuje 37 procent českých zákazníků e-shopů právě proto, aby nemuseli všechno zaplatit najednou. Téměř polovina využívá časově omezené nabídky a slevové akce. Sezonním nabídkám alespoň částečně důvěřuje 86 procent lidí, kteří nakupují online.
První světelné dekorace montovali v garáži, Eva Poláčková k rodinnému podnikání opravovala písemky a její osmnáctiletý syn vyrazil hledat dodavatele do Číny. Dnes Decoled očekává obrat přes 300 milionů korun a vedle vánoční výzdoby staví vlastní světelné parky. Další růst hledá v zahraničí i v projektech, které nemusí čekat na advent. A spolumajitelka má jeden velký sen. Rozsvítit New York.
Vlastníma rukama: Z garáže k 300 milionům. Rodině, která rozsvěcí česká města, už Vánoce nestačí
Zprávy z firem
První světelné dekorace montovali v garáži, Eva Poláčková k rodinnému podnikání opravovala písemky a její osmnáctiletý syn vyrazil hledat dodavatele do Číny. Dnes Decoled očekává obrat přes 300 milionů korun a vedle vánoční výzdoby staví vlastní světelné parky. Další růst hledá v zahraničí i v projektech, které nemusí čekat na advent. A spolumajitelka má jeden velký sen. Rozsvítit New York.
„Podle našich dat téměř polovina spotřebitelů plánovala pořídit první vánoční dárky už v říjnu,“ říká generální ředitel PPL Petr Horák. Dopravce proto letos očekává několik nákupních vln už během listopadu. Jednou z hlavních příležitostí pro e-shopy zůstává Black Friday, který letos připadá na 27. listopadu.
Při loňském Black Friday nakoupili tři z deseti Čechů. Slevy oslovily především mladší zákazníky. Z generace Z jich využilo 41 procent, z generace baby boomers jen každý pátý. Dvě třetiny lidí, kteří loni během Black Friday nakoupili, plánují letos nakupovat ve stejné nebo větší míře.
Pokémoni sbírají prokliky, Labubu ztrácí
Na nákupním rádci Zboží.cz za poslední dva týdny vzrostl zájem o dětské zboží o třetinu, u stavebnic LEGO dokonce o 40 procent. Meziročně patří k nejvýraznějším skokanům sběratelské karty Pokémon. „Hitem roku jsou sběratelské karty Pokémon, zaznamenaly meziroční nárůst počtu prokliků o 291 procent. Zájem o ně roste už od února, kdy bylo výročí, a znovu pak od září, kdy vyšla výroční sada 30th Celebration,“ říká Vladimír Šubr ze Zboží.cz.
Opačný vývoj zaznamenaly figurky Labubu, jejichž hledanost proti loňsku spadla o 98 procent. Podle Šubra je letos vystřídaly mačkací hračky NeeDoh. Pozornost přitahují také stavebnice LEGO F1 a Sagrada Família nebo česká desková hra Ponorka. U elektroniky a domácích spotřebičů zájem před Black Friday rovněž roste, zatím ale za loňskem zaostává. Podle Zboží.cz část zákazníků možná s dražším nákupem vyčkává na výraznější slevu.
Oblečení kupuje téměř čtvrtina dárců. Kdo si ho přeje?
Oblečení a móda na Zboží.cz přitahují dokonce o něco větší pozornost než před rokem. Pod stromečkem se ale výběr dárců s přáním obdarovaných často míjí. Podle OVB Allfinanz kupuje oblečení, módní doplňky nebo vybavení do domácnosti 24 procent dárců. Jako hlavní vánoční dárek by si přitom něco z toho přálo méně než pět procent lidí.
Větší šanci trefit se do vkusu mají ti, kdo mladým darují peníze. Pod stromečkem by je nejraději našlo 38 procent lidí ve věku od 18 do 26 let a 27 procent ve skupině od 27 do 35 let. Peníze nebo poukaz přitom nejčastěji dávají lidé ve věku od 54 do 65 let, u nichž tuto možnost volí 34 procent. Pro téměř každého pátého Čecha by naopak tím nejlepším dárkem byl společně strávený čas.
U dobírky rozhoduje i jméno odesílatele
S předvánočním přílivem balíků PPL upozorňuje také na podvodné zásilky. Vedle případů, kdy zákazník dostane jiné nebo výrazně méně kvalitní zboží, se objevují i dobírky, které si příjemce vůbec neobjednal. Před zaplacením proto dopravce doporučuje ověřit, zda jméno odesílatele i částka odpovídají konkrétní objednávce. Pokud už zákazník za podvodnou zásilku zaplatil, měl by podle PPL co nejdříve kontaktovat policii.