České firmy neztrácejí optimismus, německé těží z růstu zakázek vojenské techniky
Zatímco firmy napříč odvětvími se v červenci dívaly do budoucnosti s lepší náladou než v červnu, nálada spotřebitelů šla dolů. A německým firmám se nechce investovat do průmyslu. Neplatí to ale o investicích do vojenské techniky.
Souhrnný indikátor takzvaného ekonomického sentimentu, který z dat vzešlých z obsáhlých průzkumů mezi různými sektory ekonomiky sestavuje Český statistický úřad (ČSÚ), se v červenci skoro nepohnul z místa, když meziměsíčně vzrostl o 0,1 bodu na 101,1 bodu. Uvnitř indexu ale vládly rozdílné tendence. Důvěra podnikatelů se zvýšila celkově o 0,4 bodu a rostla ve všech odvětvích. Ve stavebnictví o 1,8 bodu, v obchodě o 1,4 bodu a v průmyslu o 0,3 bodu.
„Důvěra v průmyslu nepatrně vzrostla, což lze přičíst lepšímu hodnocení současné poptávky. Zhoršil se nicméně naopak výhled na objem výroby v blízké budoucnosti. Optimismus narostl ve stavebnictví, které taktéž pozitivněji hodnotí současnou poptávku. Zlepšení nálady hlásí i obchod, který je spokojenější s nedávnou celkovou ekonomickou situací a s nadějí hledí i do blízké budoucnosti,“ hodnotí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
Spotřebitelé vidí sklenici prázdnou
Naproti tomu důvěra spotřebitelů v další vývoj ekonomiky se v červenci oproti předchozímu měsíci snížila o 0,9 bodu na 105,6 bodu. „„Červencové zhoršení spotřebitelské důvěry odráží rostoucí nejistotu domácností ohledně jejich finanční situace i hospodářského vývoje v České republice v následujících 12 měsících,“ uvedla Veronika Ptáčková z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
Spojené státy zavedly nová cla na dovoz z desítek zemí, které podle Washingtonu nedostatečně brání obchodu se zbožím vyráběným nucenou prací. Bezprostřední dopad na českou ekonomiku bude omezený. Dlouhodobě však cla oslabují export, investice i průmyslové řetězce, na nichž tuzemské hospodářství stojí.
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Názory
Spojené státy zavedly nová cla na dovoz z desítek zemí, které podle Washingtonu nedostatečně brání obchodu se zbožím vyráběným nucenou prací. Bezprostřední dopad na českou ekonomiku bude omezený. Dlouhodobě však cla oslabují export, investice i průmyslové řetězce, na nichž tuzemské hospodářství stojí.
Podíl spotřebitelů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace v Česku se meziměsíčně zvýšil. Nicméně podíl respondentů, kteří hodnotí svou současnou finanční situaci hůře, než tomu bylo v předchozích dvanácti měsících, se meziměsíčně snížil. Podíl domácností očekávajících zlepšení své finanční situace v příštích dvanácti měsících poklesl. Počet respondentů, kteří neplánují v příštích dvanácti měsících pořizovat velké nákupy, se podle ČSÚtéměř nezměnil.
„Červencová data hodnotíme vesměs pozitivně. Mírné zhoršení nálady spotřebitelů je sice mrzuté, nicméně i po něm zůstávají domácnosti převážně optimistické. S ohledem na nejistotu spojenou s důsledky pokračující války v Iránu tak čeští spotřebitelé prokazují solidní odolnost. Totéž lze říci i o průmyslovém sektoru, jehož dlouho očekávané oživení mohlo válečné narušení dodavatelských řetězců zmařit, nicméně prozatím se tak neděje,“ zhodnotil celkovou situaci Hradil s tím, že sekundární důsledky Hormuzského průlivu do Česka teprve doputují. A že aktuální průzkum ještě nemohl zachytit nedávnou opětovnou eskalaci konfliktu a jeho rozšíření do Rudého moře.
Německým firmám se nechce do investic, ale...
Respektovaný mnichovský institut ifo dnes varoval před neochotou německých firem investovat. Své varování opírá o zjišťování v řadě odvětví. „Slabé investice odhalují strukturální problém německého průmyslu. Chybějící dynamiku velkých odvětví, jako je strojírenství a automobilový průmysl, nelze kompenzovat rostoucími investicemi v dynamických oblastech, jako je farmaceutický nebo polovodičový průmysl. To zatěžuje růstové perspektivy průmyslu,“ konstatoval Oliver Falck, vedoucí ifo Centra pro průmyslovou ekonomiku a digitální transformaci.
Čínské automobilky stále výrazněji pronikají do Evropy a zvyšují tlak na tradiční výrobce. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume proto prosazuje rozsáhlé úspory, část jeho plánu však narazila u dozorčí rady. Nejistota se týká také budoucnosti čtyř německých závodů.
Volkswagen tlačí čínská konkurence. Čtyři německé továrny nemají jistou budoucnost
Zprávy z firem
Čínské automobilky stále výrazněji pronikají do Evropy a zvyšují tlak na tradiční výrobce. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume proto prosazuje rozsáhlé úspory, část jeho plánu však narazila u dozorčí rady. Nejistota se týká také budoucnosti čtyř německých závodů.
Z dat spolkového statistického úřadu i konjunkturálních průzkumů a aktuálních investičních projektů prezentovaných na internetu vyplynulo, že od roku 2025 šly investiční plány firem viděno jejich finančními objemy dolů. Neplatí to ale pro investice do elektromobility, farmaceutický průmysl a v oblasdti výroby kovů jsou počet investičních projektů i objem investic nad očekáváním. „Obzvláště silně vyčnívá ostatní stavba vozidel. Zde se projevují výrazně zvýšené zakázky na vojenskou techniku,“ říká výzkumnice ifo institutu Amanda Woodman Deza.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.