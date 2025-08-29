Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Krize nepolevuje. Německo má poprvé za posledních deset let více než tři miliony lidí bez práce

Krize nepolevuje. Německo má poprvé za posledních deset let více než tři miliony lidí bez práce

Německá nezaměstnanost stoupá
ČTK
ČTK
ČTK

Pracovní trh nadále ovlivňuje hospodářská stagnace uplynulých let. Na výkonu německého hospodářství je přitom závislá řada českých firem.

Počet lidí bez práce v Německu v srpnu ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl o 46.000 na 3,025 milionu. Míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 procentního bodu na 6,4 procenta. V předběžné zprávě to dnes oznámil Spolkový úřad práce. Meziročně je podle něj počet nezaměstnaných o 153 000 vyšší. Více než tři miliony nezaměstnaných Německo evidovalo naposledy v roce 2015, upozornila agentura DPA.

Pracovní trh nadále ovlivňuje hospodářská stagnace uplynulých let,“ uvedla šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová. „Lze však sledovat první náznaky stabilizace,“ dodala. Počet nezaměstnaných se podle agentury DPA nad hranici tří milionů dostal naposledy v únoru 2015. Srpnová čísla byla vyšší naposledy před 15 lety. Německo má 83 milionů obyvatel.

Podle sezonně očištěných údajů se počet nezaměstnaných proti červenci snížil o 9000. Analytici oslovení agenturou Reuters předpovídali nárůst o 10 000. Podle sezonně očištěných údajů je míra nezaměstnanosti na 6,3 procenta.

Počet nezaměstnaných je tradičně nejvyšší v městských spolkových zemích – v Brémách (11,8 procenta) a Berlíně (10,5 procenta). Nejnižší je na jihu země – v Bavorsku (4,2 procenta) a Bádensku-Württembersku (4,7 procenta).

„Pracovní trh stále vězí v krizi,“ uvedl vedoucí průzkumů hospodářského institutu Ifo Klaus Wohlrabe. „Podniky kvůli stagnujícímu hospodářství postupují opatrně při personálním plánování,“ dodal.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.

V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. Podle posledního výhledu předních ekonomických institutů letos vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta. V těchto prognózách ale ještě nejsou zahrnuty dopady obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která zavádí patnáctiprocentní cla na dovoz z EU do USA. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Německa.

Výnosy dluhopisů Japonska a Německa rostou

Německo a Japonsko mají problém. Investoři ztrácejí zájem o jejich dluh. A ten se zdražuje

Trhy

Bývaly to země, o jejichž dluhy se investoři tradičně prali. Japonské a německé dluhopisy dlouhodobě patřily k nejžádanějším na světě, protože byly synonymem stability. A díky tomu tyto země za svůj dluh mohly platit velmi nízké úroky. Situace se ale mění. A následky mohou být velmi vážné.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ocelárna Thyssenkrupp v německém Duisburgu
Aktualizováno

Německá ekonomika klesla víc, než se čekalo. Přelije se útlum do Česka?

Money

Horší konečná data souvisejí podle statistiků především se špatným vývojem v průmyslové výrobě.

ČTK

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Úřad práce

Dalibor Martínek: Tématem roku 2025 bude nezaměstnanost. Německo udělalo první krok

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Německá ekonomika má i nadále stagnovat, dusí ji Trump

Robert Habeck
Profimedia
ČTK
ČTK

Německá vláda znovu snížila odhad letošního růstu německé ekonomiky. Nyní počítá s nulovým růstem, tedy se stagnací, oznámil dosluhující ministr hospodářství Robert Habeck. Hlavním důvodem je podle něj obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Na konci ledna německá vláda odhadovala letošní růst na 0,3 procenta, loni v říjnu ještě na 1,1 procenta. Pokud se výhled potvrdí, nezaznamenalo by Německo hospodářský růst tři roky po sobě.

Německé hospodářství se podle vlády nachází ve složité situaci. Hlavním důvodem snížení odhadu letošního růstu je podle Habecka „nepředvídatelná obchodní politika Donalda Trumpa“. Německého hospodářství, které je exportně orientované, se dotknou americká cla na dovoz hliníku, oceli a také automobilů. Trump zavedl i desetiprocentní dovozní cla. Další původně oznámená cla, která označuje za reciproční, o 90 dní odložil. Trumpovy kroky vyvolaly turbulence na světových trzích. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Německa.

Růst hrubého domácího produktu (HDP) v příštím roce německá vláda nyní odhaduje na jedno procento. Proti lednu tak odhad snížila o 0,1 procentního bodu. „Od finančně-politických plánů budoucí spolkové vlády lze očekávat pozitivní impulzy, které ovšem k hospodářskému růstu znatelně přispějí až v příštích letech,“ uvedlo ministerstvo hospodářství.

Americký prezident Donald Trump

Trump pozval investory, kteří mají jeho kryptoměnu, na „ultraexkluzivní“ večeři

Money

Cena kryptoměny $Trump amerického prezidenta Donalda Trumpa prudce vzrostla po zprávě, že Trump slíbil největším investorům do této měny společnou slavnostní večeři. Informují o tom server BBC a agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Jak nastartovat ekonomiku?

Příští německá vláda, kterou podle všeho složí konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), v koaliční smlouvě předestřela řadu opatření, která mají přispět k nastartování německého hospodářství. Strany se dohodly mimo jiné na investičním fondu v objemu 500 miliard eur (zhruba 12,5 bilionu korun), snížení cen energií, snížení byrokratické zátěže či podnikových daní. Vláda v čele s předsedou CDU Friedrichem Merzem by měla vzniknout na začátku května.

Míra inflace by podle jarní prognózy německé vlády mohla klesnout z 2,2 procenta loni na dvě procenta letos a na 1,9 procenta v roce příštím. Obvyklé jarní oživení se podle ministerstva hospodářství letos na pracovním trhu odrazí jen velmi slabě. Nezaměstnanost by měla podle jeho odhadu letos růst, až v příštím roce by mohla opět klesat.

Kromě Trumpových cel je podle Habecka jedním z důvodů předpovídané stagnace hospodářství také skutečnost, že Německo nemá od listopadu plně funkční vládu. Loni v listopadu se rozpadla koalice SPD, zelených a svobodných demokratů (FDP), od té doby zemi vládl menšinový kabinet. Až na konci února se konaly předčasné parlamentní volby, které vyhrála opoziční CDU/CSU.

Maďarský premiér Viktor Orbán

Čas pro náš odchod z EU ještě neuzrál, řekl Orbán Trumpovi

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán dal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi najevo, že ještě neuzrál čas pro odchod Maďarska z Evropské unie. Podle agentury APA to národněkonzervativní politik, který léta ostře kritizuje Brusel a vede s ním spory, řekl na setkání s obyvateli města Pilisvörösvár nedaleko Budapešti.

ČTK

Přečíst článek

Německá ekonomika se s problémy potýká už několik let, mimo jiné kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovních sil, vysokým cenám energií či konkurenci z Číny. Problémy hlásí především automobilový, strojírenský a chemický průmysl, které jsou pro zemi klíčové. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Loni klesla německá ekonomika o 0,2 procenta, rok předtím oslabila o 0,3 procenta.

Přední německé hospodářské instituty před dvěma týdny snížily odhad růstu německého HDP v letošním roce na 0,1 procenta z dříve odhadovaných 0,8 procenta. Odhad na příští rok zatím ekonomové ponechali beze změn a dál očekávají, že se HDP zvýší o 1,3 procenta.

Související

Ocelárna Thyssenkrupp v německém Duisburgu
Aktualizováno

Německá ekonomika klesla víc, než se čekalo. Přelije se útlum do Česka?

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme