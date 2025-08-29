Krize nepolevuje. Německo má poprvé za posledních deset let více než tři miliony lidí bez práce
Pracovní trh nadále ovlivňuje hospodářská stagnace uplynulých let. Na výkonu německého hospodářství je přitom závislá řada českých firem.
Počet lidí bez práce v Německu v srpnu ve srovnání s předchozím měsícem vzrostl o 46.000 na 3,025 milionu. Míra nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 procentního bodu na 6,4 procenta. V předběžné zprávě to dnes oznámil Spolkový úřad práce. Meziročně je podle něj počet nezaměstnaných o 153 000 vyšší. Více než tři miliony nezaměstnaných Německo evidovalo naposledy v roce 2015, upozornila agentura DPA.
„Pracovní trh nadále ovlivňuje hospodářská stagnace uplynulých let,“ uvedla šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová. „Lze však sledovat první náznaky stabilizace,“ dodala. Počet nezaměstnaných se podle agentury DPA nad hranici tří milionů dostal naposledy v únoru 2015. Srpnová čísla byla vyšší naposledy před 15 lety. Německo má 83 milionů obyvatel.
Podle sezonně očištěných údajů se počet nezaměstnaných proti červenci snížil o 9000. Analytici oslovení agenturou Reuters předpovídali nárůst o 10 000. Podle sezonně očištěných údajů je míra nezaměstnanosti na 6,3 procenta.
Počet nezaměstnaných je tradičně nejvyšší v městských spolkových zemích – v Brémách (11,8 procenta) a Berlíně (10,5 procenta). Nejnižší je na jihu země – v Bavorsku (4,2 procenta) a Bádensku-Württembersku (4,7 procenta).
„Pracovní trh stále vězí v krizi,“ uvedl vedoucí průzkumů hospodářského institutu Ifo Klaus Wohlrabe. „Podniky kvůli stagnujícímu hospodářství postupují opatrně při personálním plánování,“ dodal.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.
V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. Podle posledního výhledu předních ekonomických institutů letos vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta. V těchto prognózách ale ještě nejsou zahrnuty dopady obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která zavádí patnáctiprocentní cla na dovoz z EU do USA. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Německa.
