Němci dodají Čechům tanky za stovky milionů eur. Zadarmo

Německá zbrojovka Rheinmetall už k dodání do Česka chystá tanky Leopard 2A4, oznámila firma. V prohlášení potvrdila, že Česku dodá 14 těchto strojů a také jeden vyprošťovací tank 3 Büffel jako další kompenzaci za českou pomoc bránící se Ukrajině. První stroje mají být do ČR dodány ještě letos, poslední na počátku roku 2026.

Česká republika má za dodávky poslat zbrojní materiál na Ukrajinu. Celková hodnota objednávky se pohybuje v řádu nízkých stovek milionů eur, uvedla firma k už druhému podobnému daru České republice.

Dnešní informace německé filmy se shodují s oznámením českého ministerstva obrany z konce července, kdy zástupci obou zemí a Rheinmetallu příslušnou dohodu podepsali.

Společnost v pondělí upřesnila, že první tanky má českým ozbrojeným silám dodat už na konci roku 2024, zbylé budou následovat do konce dubna příštího roku a vyprošťovací tank 3 Büffel má sjednané dodávky na začátku roku 2026 ukončit.

Práce na přípravě strojů už začaly. Jde mimo jiné o repasované tanky Leopard 2A4 ze zásob různých uživatelských států a ve vlastnictví Rheinmetall. Vyprošťovací tank 3 Büffel bude postaven na repasovaném podvozku tanku Leopard 2 a odpovídá stavu nejmodernější techniky.

Německo Česku už v letech 2022 a 2023 za podporu Ukrajiny darovalo také 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo. Cena prvního daru byla podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun.

Ministerstvo také zahájilo předběžné tržní konzultace ohledně nákupu dalších tanků Leopard 2A4. O možnosti nakoupit od Německa dalších 15 tanků Leopard 2A4 informoval v únoru premiér Petr Fiala (ODS).

Tanky Leopard ve verzích 2A4 a 2A8 mají nahradit sovětskou techniku, dohromady by jich mohla mít česká armáda po roce 2030 až 122.

