Nejhorší schodek mimo recesi od války. Největší problém mají USA, varuje J.P. Morgan
Na každých 100 korun, které letos vyspělé ekonomiky vytvoří, připadne podle odhadu J.P. Morgan 5,50 koruny rozpočtového schodku. Tak hluboký deficit v poměru k výkonu ekonomiky zažily vyspělé země od konce druhé světové války jen v recesi. Nejtěžší úkol při stabilizaci dluhu čeká podle banky Spojené státy.
Ve více než 70 procentech vyspělých zemí jsou veřejné finance stále v horším stavu než před pandemií covidu-19. Od roku 2019 vzrostlo zadlužení celé skupiny v poměru k hrubému domácímu produktu o sedm procentních bodů. Jejich souhrnný rozpočtový schodek má letos dosáhnout 5,5 procenta HDP, uvedla podle agentury Reuters americká investiční banka J.P. Morgan.
Amerika má největší problém i prostor jednat
„Rozpočtová politika ve vyspělých zemích se stále více odchyluje od vývoje hospodářského cyklu. Důsledkem je zhoršující se trajektorie zadlužení,“ píše banka. Aby vyspělé země udržely dluh na současné úrovni v poměru k HDP, musely by podle jejích propočtů zlepšit primární rozpočtové saldo téměř o 4,6 procentního bodu. Jde o rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu po odečtení úroků z veřejného dluhu z výdajové strany.
Za letošní zdražování hypoték prý mohou rostoucí dluhy státu. Historická česká data ale ukazují, že vyšší dluh dražší úvěry na bydlení automaticky nepřináší. Po zadlužení naopak hypotéky často zlevňovaly.
Za dražší hypotéky nelze automaticky vinit státní dluh a deficity
Názory
Za letošní zdražování hypoték prý mohou rostoucí dluhy státu. Historická česká data ale ukazují, že vyšší dluh dražší úvěry na bydlení automaticky nepřináší. Po zadlužení naopak hypotéky často zlevňovaly.
Z velkých ekonomik čekají náročné rozpočtové změny především Spojené státy, Francii a Británii. Nejsložitější situaci vidí J.P. Morgan v USA, kde se vysoký dluh potkává s mimořádně velkým rozdílem mezi příjmy a výdaji. Americká vláda má ale podle banky také neobvykle velký prostor s veřejnými financemi něco udělat.
Vyšší úroky ukusují z poválečné výhody
Po druhé světové válce rostly ekonomiky rychleji, než kolik vlády stála obsluha dluhu. Díky tomu se jim snáze dařilo držet zadlužení pod kontrolou. S růstem úrokových sazeb tato výhoda slábne. Pomoci by podle analytiků J.P. Morgan mohla umělá inteligence, pokud zvýší produktivitu. K tomu, jak rychle se takový přínos projeví, jsou ale skeptičtí.
Schodky porostou a s nimi i český dluh. Ministerstvo financí očekává, že deficit veřejných financí příští rok dosáhne 3,5 procenta HDP, a překročí tak základní evropskou hranici. Resort se odvolává na prostor pro vyšší výdaje na obranu. Zadlužení země má do roku 2029 vystoupat téměř k polovině výkonu ekonomiky, přispěje k tomu také půjčka na nové dukovanské bloky.
České finance míří hlouběji do minusu. Dluh se přiblíží polovině HDP
Politika
Schodky porostou a s nimi i český dluh. Ministerstvo financí očekává, že deficit veřejných financí příští rok dosáhne 3,5 procenta HDP, a překročí tak základní evropskou hranici. Resort se odvolává na prostor pro vyšší výdaje na obranu. Zadlužení země má do roku 2029 vystoupat téměř k polovině výkonu ekonomiky, přispěje k tomu také půjčka na nové dukovanské bloky.
Ratingová agentura Fitch Ratings už v červenci odhadla, že vládní dluh vyspělých zemí do konce letošního roku dosáhne rekordních 75,8 bilionu dolarů, tedy přibližně 1,7 biliardy korun.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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