Pocta pro HolKu. Štvanická lávka míří do boje o prestižní architektonické ocenění
Pražská Štvanická lávka HolKa slaví mezinárodní úspěch. Královský institut britských architektů ji zařadil mezi 34 vítězných projektů RIBA International Awards for Excellence 2026. Lávka tak postupuje do dalšího boje o prestižní cenu RIBA International Prize, jejíž vítěz bude vyhlášen v říjnu v Londýně.
Pražská Štvanická lávka, známá také jako HolKa, slaví významný mezinárodní úspěch. Královský institut britských architektů RIBA ji zařadil mezi 34 vítězných projektů soutěže RIBA International Awards for Excellence 2026. Lávka se tak dostává do společnosti staveb z 15 zemí a čtyř kontinentů.
Všechny oceněné projekty nyní postupují do další fáze. Budou soutěžit o zařazení do užšího výběru RIBA International Prize, která patří k nejvýznamnějším oceněním současné architektury. Vítěz bude oznámen 15. října 2026 v Londýně při slavnostním předávání ceny RIBA Stirling Prize.
Letošní výběr podle serveru Building Review Journal ukazuje, jak může architektura reagovat na sociální, environmentální i urbanistické výzvy. Oceněné projekty se dotýkají klimatické změny, migrace, bydlení, rychlé urbanizace i infrastruktury. Společné mají to, že se nesnaží být pouze efektními stavbami, ale chtějí zlepšovat každodenní život.
Jaké projekty bojují o ocenění?
Vedle pražské Štvanické lávky se mezi oceněné dostaly například proměny starších objektů v nová kulturní, komunitní nebo obytná centra. V Norsku projekt Kunstsilo přestavěl bývalé obilní silo na muzeum současného umění. Ve Švýcarsku zase projekt Transformation Warmbächli využil někdejší sklad společnosti Chocolat Tobler pro družstevní bydlení.
Silným tématem letošního ročníku je také udržitelnost a práce s místními materiály. Francouzský projekt Château de Beaucastel využívá proudění vzduchu a stín k přirozenému chlazení vinařství. Indický projekt Parikrama reaguje na vysoké teploty pomocí zastíněných chodníků a přirozeného větrání. Australský Burnt Earth Beach House zase využívá ručně vyráběnou terakotu v náročném pobřežním prostředí.
Architektka Markéta Killi a kreativec Lars Killi hledali v jižní Evropě místo, které by mělo potenciál, ale ještě neleželo v hledáčku masového zájmu zahraničních kupců. Chtěli postavit rekreační vilu ve vysokém standardu, s jasným rozpočtem a v lokalitě, kde se investice může časem zhodnotit.
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Reality
Architektka Markéta Killi a kreativec Lars Killi hledali v jižní Evropě místo, které by mělo potenciál, ale ještě neleželo v hledáčku masového zájmu zahraničních kupců. Chtěli postavit rekreační vilu ve vysokém standardu, s jasným rozpočtem a v lokalitě, kde se investice může časem zhodnotit.
Mezi výrazné příklady udržitelné architektury patří také norský projekt The Plus od studia BIG – Bjarke Ingels Group. Uhlíkově neutrální továrna na nábytek a veřejný park využívají místní dřevo, solární energii i dešťovou vodu a mají snižovat energetickou spotřebu až o 90 procent.
Oceněné stavby zároveň ukazují, že architektura může posilovat komunitní život. V Ugandě vzniklo Centrum múzických umění Bidi Bidi v jednom z největších uprchlických táborů na světě. V Austrálii projekt Darlington Public School propojuje moderní školní prostředí s domorodým dědictvím.
„Letošní mezinárodní ceny RIBA odrážejí šíři a ambice současné architektury v tom nejlepším smyslu, a to prostřednictvím děl, která jsou celosvětově rozmanitá, ale spojuje je společný závazek zlepšovat životní podmínky lidí,“ uvedl předseda RIBA Chris Williamson.
Pro Prahu je zařazení Štvanické lávky mezi vítězné projekty výrazným oceněním. HolKa se tak dostává do mezinárodního výběru staveb, které podle RIBA ukazují, jak může promyšlený design měnit města i každodenní život jejich obyvatel.
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