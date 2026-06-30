Chmurné varování biologa: Česko měníme v poušť a step
Česká krajina podle biologa Jana Pokorného zbytečně vysychá a přehřívá se. Každý den mizí hektary zemědělské půdy, přibývá betonu a ubývá vzrostlých stromů, které dokážou ve vedrech ochladit okolí o desítky stupňů.
Česká krajina se kvůli úbytku vzrostlých lesů, rozšiřování měst, průmyslových areálů a zpevněných ploch bez vysoké zeleně mění v poušť a step. Tvrdí to biolog Jan Pokorný, který se dlouhodobě zabývá vztahem mezi vegetací, vodou a sluneční energií.
Podle něj v Česku každý den ubude 11 hektarů zemědělské půdy, kterou nahrazují zastavěné plochy. Ty nedokážou zadržovat vodu v krajině a v horkých dnech se rychle přehřívají. Naopak zdravé lesy a vzrostlé stromy vodu odpařují, pomáhají tvorbě mraků a ochlazují své okolí.
„Když vejdete do zdravého vzrostlého lesa, máte tam teplotu do 30 stupňů. A když vezmu termovizi a půjdu na parkoviště k supermarketu, tak mám povrchovou teplotu 60 stupňů,“ uvedl Pokorný.
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„Katastrofické scénáře nejsou na obzoru.“ Vedra českou ekonomiku nezlomí, říká ekonom Aleš Rod
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Z makroekonomického pohledu budou mít současné vlny veder a dlouhodobé sucho na českou ekonomiku zanedbatelný dopad, říká Aleš Rod, ředitel Centra ekonomických a tržních analýz a člen expertního týmu České asociace pojišťoven.
Opakování chyby dávných civilizací
Podobný problém podle něj neřeší jen Česko, ale i další části Evropy. Dnešní svět podle Pokorného opakuje chybu dávných civilizací, které vyschly poté, co odlesnily a vysušily vlastní krajinu. Na teplotu kolem nás má podle něj větší vliv kácení stromů, úbytek trvalé vegetace a ztráta vody než samotný růst koncentrace oxidu uhličitého.
„Soustředili jsme se na CO2 v atmosféře, ale neuvědomujeme si, co děláme tady dole,“ řekl biolog. V Evropě je podle něj silný tlak na dekarbonizaci a alternativní zdroje elektřiny, situace v krajině se ale nelepší.
Důsledky jsou podle Pokorného vidět i v konkrétních regionech. Jako příklad uvádí Českou Kanadu, kde lesy výrazně poškodil kůrovec. Odlesnění podle něj přispělo k oteplení krajiny a některé obce kvůli němu přišly o zdroje pitné vody.
Problém zhoršují i rozpálené plochy bez zeleně. Když na ně svítí slunce, ohřátý vzduch stoupá vzhůru a netvoří se mraky. Krajina tak dál vysychá. Lidé se pak před horkem uchylují do klimatizovaných kanceláří a obchodů, klimatizace ale podle Pokorného okolní klima ještě více zatěžuje.
„Jestliže je příkon do klimatizace nějaké dva kilowatty, tak ty dva kilowatty se vypustí ven jako teplo z jednotky na střeše,“ uvedl. Strom naproti tomu ochlazuje sebe i okolí výparem vody. Teplo se pak při srážení vodní páry vrací zpět při tvorbě rosy nebo mraků.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
V současných slunných dnech dopadá podle Pokorného na metr čtvereční až 1000 wattů sluneční energie. Část se odrazí a část vyzáří do atmosféry. O zbytku podle něj rozhoduje člověk: buď se energie využije k odparu vody z trávy, plodin a lesa, nebo ohřeje suchý povrch, od něhož se následně rozpálí vzduch.
„Člověk rozhoduje o tom, zda se zbývající stovky wattů navážou do vodní páry při růstu trávy, plodin, lesa, nebo zda ohřejí suchý povrch a od toho se ohřeje vzduch na teplotu až ke 40 stupňům Celsia,“ řekl Pokorný.
Zelené střechy podle něj mohou pomoci, samy o sobě ale problém nevyřeší. „Máme dělat nákladné zelené střechy, když vedle likvidujeme vzrostlé stromy a na místo trávníku rozšiřujeme dlažbu a nazýváme to revitalizace?“ dodal.
Jan Pokorný se narodil v roce 1946 v Jindřichově Hradci. Vystudoval fyziologii rostlin na Přírodovědné fakultě Univerzity Karlovy, kde 27 let přednášel. V posledních letech se věnuje distribuci slunečního záření v krajině, vodnímu oběhu a jejich vlivu na místní i globální klima.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.