Ledy se pohnuly. Hypotéky v únoru zlevnily

Pětice tuzemských bank v únoru zahýbala s úroky u hypoték. Česká spořitelna, Moneta Money Bank, Komerční banka a Air Bank je snížily. Výjimkou je Raiffeisenbank. Výsledkem je pokles indexu GOFI 70, který od roku 2009 sestavuje společnost Golem Finance, poradce pro financování bydlení. Index, který monitoruje napříč celým trhem vývoj nabídkových sazeb hypoték s LTV do 70 procent, klesl z lednových 6,22 procenta na 6,16 procenta.

Kromě tržních nabídkových sazeb společnoat pravidelně sleduje také vývoj úrokových sazeb reálně sjednávaných hypoték. Index GOFIREAL klesl v uplynulém měsíci z lednových 6,06 procenta na 5,98 procenta, čímž se po čtyřech měsících vrátil zpět pod 6procentní hladinu.

„Hypoteční trh se začíná probouzet. Pomalu začíná růst poptávka po hypotékách a v únoru jsme viděli i pokračování trendu snižování úrokových sazeb,” okomentoval vývoj Libor Vojta Ostatek z Golem Finance.

Další zlevňování hypoték? Když, tak velmi opatrné

Jak se budou sazby vyvíjet dál? Při jejich predikci v Golem Finance vycházejí z několika parametrů, přičemž jedním z nejdůležitějších indikátorů je cena zdrojů na mezibankovním trhu, která zjednodušeně vyjadřuje, za kolik si banky mohou na trhu půjčit peníze na financování svých úvěrových aktivit. Rozdíl mezi cenou těchto zdrojů a nabídkovou sazbou hypoték se v posledních týdnech zmenšil na necelé jedno procento.

„Bohužel celý únor rostla cena peněz a zúžil se tak prostor pro snižování sazeb,” dodal Ostatek s tím, že nyní spíše očekává, že banky budou držet současné sazby. Co může banky vést k tomu, aby hypotéky dál zlevňovaly, je konkurenční boj. „Zatím se ale chovají spíše zdrženlivě,” říká Ostatek.

„Na pohyb ceny peněz nahoru a dolů jsme už ale zvyklí a situace se může otočit ze dne na den a banky v březnu sazby sníží. Každopádně jejich výraznější pokles tento měsíc nečekáme,“ dodává s tím, že nevylučuje ani to, že se některá z bank vydá cestou jejich mírného navýšení.

