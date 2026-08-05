Lámaná čeština jim nevadila. Češi naletěli kryptopodvodu z Ukrajiny za desítky milionů
Ukrajinské call centrum mělo pod záminkou investic do kryptoměn připravit Čechy o desítky milionů korun. Úřady na Ukrajině obvinily deset lidí včetně údajného hlavního organizátora, případ ale může být podle české policie ještě větší – škoda se může vyšplhat až do stovek milionů korun.
Ukrajinské úřady obvinily z podvodu a praní špinavých peněz deset lidí, kteří pod záminkou investic do kryptoměn vylákali od desítky milionů korun od občanů České republiky. Dnes o tom informovaly ukrajinská prokuratura a také policie Moravskoslezského kraje, která se na vyšetřování podílí.
Lámaná čeština a přesto úspěch
Podle české policie bylo zatím obviněno deset lidí, včetně hlavního organizátora a osob, které podle vyšetřovatelů od října 2024 lidem v České republice telefonovaly. Policie také uvedla, že podvody se jim podařily navzdory tomu, že jejich čeština byla spíše lámaná.
Platební gigant Visa chce posílit ochranu digitálních transakcí. Za izraelskou společnost BioCatch, jejíž technologie pomáhá odhalit finanční podvodníky, zaplatí 2,4 miliardy dolarů (50,4 miliardy korun).
Visa kupuje za miliardy lovce podvodníků
Money
Platební gigant Visa chce posílit ochranu digitálních transakcí. Za izraelskou společnost BioCatch, jejíž technologie pomáhá odhalit finanční podvodníky, zaplatí 2,4 miliardy dolarů (50,4 miliardy korun).
Výši škody odhadla česká policie na desítky milionů korun, může ale dosáhnout až stovek milionů. Vyšetřování případu společným týmem českých a ukrajinských policistů specializujících se na kybernetickou kriminalitu totiž pokračuje.
Podle kyjevské prokuratury se zatím přihlásilo devět poškozených českých občanů, které tito podvodníci připravili o 8,4 milionu hřiven (zhruba čtyři miliony korun).
Nejde o první případ podobných podvodů. Například minulý týden pražský vrchní soud pravomocně potvrdil sedm let vězení třem Čechům, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině coby falešní telefoničtí bankéři. Trojice byla součástí české větve kauzy, v níž figuruje celkem 20 obviněných. Hlavními aktéry trestné činnosti byli podle obžaloby Ukrajinci, přičemž skupina fungovala od října 2022 v Oděse. Čeští kriminalisté ji ve spolupráci s ukrajinskými kolegy dopadli v dubnu 2024.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.