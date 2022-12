Jak ušetřit na skladování? Poptejte specialistu na bazarové regály z Plzně

Regály jsou jedním z nejpoužívanějších kusů nábytku. A není se čemu divit. Své využití nachází nejen ve skladech a výrobních prostorách, ale i archivech, zdravotnických zařízeních, kancelářích či domácnostech. Uskladnit do nich můžete v podstatě vše.

Vybavení (nejen) skladovacích zařízení začíná u správně zvolených regálů. Vybrat vhodné regály se může zdát jako pořádný oříšek. Při jejich výběru je třeba zohlednit rozměry, hmotnost, nosnost a samozřejmě také cenu. Právě cena nám velice často poukazuje na kvalitu regálů. Ale rozhodně neplatí tvrzení, že čím dražší regály, tím jsou lepší. I mezi cenově dostupnými regály můžete najít kvalitní kusy.

Zaručeným způsobem, jak ušetřit při pořizování regálů nebo celých regálových systémů, je porozhlédnout se po použitých kusech. V případě, že jsou bazarové regály poptávány u důvěryhodné společnosti, jedná se ve většině případů o produkty skvělé kvality a s dlouhou životností. Od nových kusů je pak v podstatě nerozeznáte.

Ušetřete na regálech do skladu s Pematros.cz

Pokud aktuálně potřebujete vybavit vaši výrobnu, sklad či jiné prostory novými regály, ale nemáte peníze nazbyt, podívejte se do nabídky Pematros s.r.o. Společnost má v nabídce široké množství bazarových regálů ve skvělém stavu. Ale nejen to. Aktuálně si u nich můžete pořídit i nové paletové regály či různý dílenský nábytek.

U bazarových regálů od Pematrosu si můžete být jisti opravdu prvotřídní kvalitou, funkčností i skvělým vzhledem. Veškeré zboží je při výkupu důkladně kontrolováno – regály musí být maximálně funkční a nesmí na nich být viditelné známky fyzického poškození. Navíc na všechny použité regály poskytuje společnost minimálně šesti měsíční záruku. Společnost Pematros vám zajistí také dopravu regálů až k vám do skladu, a to po celé České i Slovenské republice, a popřípadě i odbornou montáž.

Výběr vždy konzultujte s odborníky

Výběr regálových systémů je vždy vhodné konzultovat s odborníky. Firma Pematros, která se kompletní dodávkou regálových technologií a dílenského vybavení zabývá už téměř deset let, vám s výběrem ochotně pomůže. Společnost poskytuje odborné poradenství v této oblasti. Navíc zajišťuje komplexní služby od návrhu přes dopravu až po odbornou montáž regálů i celých systémů.

Pematros dále nabízí také výkup použitých regálů. Pokud tedy plánujete obnovu vašich současných skladovacích prostor nebo jen potřebujete uvolnit místo, obraťte se na ně. Společnost Pematros dokáže zařídit všechny činnosti spojené s prodejem regálů a ušetřit vám tak opravdu hodně času i energie. Po stanovení ceny zajistí zaměstnanci společnosti demontáž regálů i jejich odvoz.

Mezi doplňkové služby společnosti patří garance zpětného odkupu regálů. To se hodí především v případě, že budete regály využívat jen omezenou dobu. A je v podstatě jedno, jestli jde jen o rok, nebo osm let.

