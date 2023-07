Groupe Casino, kterou chce ovládnout Křetínský, patří k nejstarším firmám na světě

Netradiční jméno pro řetězec maloobchodů. Casino. To jméno přitom má logický základ. První obchod, který založili rodiče pozdějšího tvůrce Groupe Casino Geoffroye Guicharda, totiž sídlil v budově bývalého casina ve městě Saint-Étienne. Tento obchod otevřeli v šedesátých letech 18. století. A i díky tomu je Groupe Casino jednou z nejstarších firem svého druhu na světě.

Geoffroy Guichard byl muž s velkými vizemi. Jeden obchod, který v roce 1892 zdědil po rodičích, mu nestačil. Nejprve jej značně rozšířil a změnil koncept v moderní obchod po vzoru tehdejšího retailového inovátora Félixe Potina. Pak ale začal přemýšlet nad expanzí. V roce 1898 tak otevřel druhou pobočku svého pozdějšího impéria v městě Veauche.

Pro růst se stalo klíčové jeho partnerství se svým tchánem Paulem Perrachonem, který byl v retailu zběhlejší. Společně v roce 1898 založili „Société des Magasins du Casino“ a akciovou společnost „Établissements économiques d’alimentation under the corporate name Guichard-Perrachon & Co“. Původní kapitál získali od 77 podílníků, kteří se stali akcionáři zárodku pozdějšího impéria Groupe Casino. Manželé Guichardovi přitom v podniku vlastnili 35 procent.

Inovátoři

Začal masivní růst společnosti. Ta se během prvních třiceti let rozrostla neuvěřitelným způsobem. Otevřela celou řadu nových poboček. V roce 1899, tedy prvním roce po ustavení společnosti, bylo otevřeno 40 nových obchodů. Ve druhém roce, tedy v jubilejním roce 1900, již Casino otevíralo stou pobočku.

To ale nebylo to hlavní. Rozrostla se především podstata byznysu. Casino totiž nebyl jen distributor a prodejce. Casino si peklo vlastní chleba, vyrábělo vlastní olej a čokoládu, pražilo kávu, a dokonce vyrábělo vlastní alkohol.

Jak rostla korporace, rostla také její kultura a společenská zodpovědnost. Již v těchto dřevních dobách podnik spustil fond pro pojištění zaměstnanců, vyplácel prémie za narození potomka, v roce 1916 spustil možnost rozdělování akcií podniku zaměstnancům. U příležitosti 25. výročí založení firmy Casino byl spuštěn penzijní fond pro zaměstnance.

Velký důraz kladla společnost také na podporu sportu, dotovala fotbalový klub či basketbalový klub.

První samoobsluhy

Tím ale inovace nekončí. Největší skok nastal po konci druhé světové války. V roce 1947, syn zakladatele Pierre Guichard, který se stal nástupcem ve vedení společnosti, vyrazil do Spojených států. A odtud přivezl celou řadu inovací, které na tamním retailovém trhu získávaly na popularitě a v Evropě, která se potýkala s poválečnou rekonstrukcí i rozdělením železnou oponou, zatím nebyly zavedeny.

A tak Casino otevřelo svou první samoobsluhu. Bylo to již v roce 1948 a opět v domovském městě firmy Saint-Étienne. Během deseti let tento nový koncept zavedlo 500 poboček!

V roce 1950 obchody spadající pod Casino začaly přímo v obchodech mít nejrůznější lednice a mrazáky, díky nimž mohly nabízet chlazené, mražené i zcela čerstvé potraviny.

A v roce 1959 bylo Casino prvním distributorem, který začal všechny jím prodávané potraviny opatřovat datem trvanlivosti. Přičemž jím vyráběné potraviny toto nabízely již od roku 1928 kvůli potvrzení kvality.

Expanze do světa

Úspěch na domácí půdě však neznamenal automaticky úspěch ve světě. O ten se Casino snažilo od sedmdesátých let a nejprve to zkoušel v USA. Tam ale spíše než na velké obchody vsadil na menší kavárny a malé obchůdky pod značkou Le Petit Casino. Úspěch zaznamenal zejména v Kalifornii.

Značný růst pak skupina zaznamenala až v devadesátých letech zejména na mladých trzích v Jihoafrické Republice či Asii, ale také v latinské Americe.

Spojení s Rallye Group

Tato část rozvoje již probíhala zejména díky Jeanu-Charlesi Naourim. Ten se do vedení společnosti dostal spojením Groupe Casino a jím řízeného Rallye Group, k němuž došlo v roce 1992. A šlo o poměrně pikantní záležitost.

V té době řídil Groupe Casino vnuk zakladatele Antoine Guichard. Firmu se však nepřátelským způsobem pokusila převzít konkurenční společnost Promodès. To dohnalo stávající vedení firmy reprezentované vnukem zakladatele k horečnému jednání, na jehož konci byl klasický merge mezi Groupe Casino a Rallye Group. Rallye Group díky tomu získala 29 procent akcií. Vzhledem k tomu, že Rallye vlastnil Jean-Charles Naouri, právě on se stal hlavním akcionářem. Guichard se však nechtěl vzdát role předsedy představenstva, Naouri se stal i formálním vládcem firmy až v roce 2005.

Nastupuje Křetínský

Ačkoli po nástupu Naoriho do vedení se firma značně dařilo. To však nevydrželo. Obchodům Casino se zejména ve Francii začaly snižovat tržby, protože na vysoce konkurenčním trhu nedokázaly přicházet s dostatečně atraktivní nabídkou. K tomu ale firma nadále výrazně expandovala a uzavírala nejrůznější akvizice. Výsledkem toho bylo přehnané zadlužení, které v roce 2018 firma přestala zvládat a musela se otevřít novým investorům.

V roce 2019 odkoupila podíl 4,6 procenta ve francouzské retailové skupině Casino Guichard-Perrachon SA investiční společnost Vesa Equity Investment, kterou ovládají Patrik Tkáč a Daniel Křetínský. Svůj podíl pak firma navýšila a v současnosti Křetínský spolu s byznysovým partnerem Marcem Ladreit de Lacharrièrem drží 22 procent kapitálu Casina.

Na cestě k ovládnutí Casina

Právě Křetínský a Ladreit de Lacharrière usilují o převzetí společnosti. A podle listu Le Figaro se jim to může podařit. List přišel již v neděli se zprávou, že společnost 3F Holding přestala usilovat o zadlužené francouzské řetězce supermarketů Casino. Pařížská burza následně před pondělním otevřením trhů zastavila obchodování s akciemi Casina s odůvodněním, že podnik oznámí zásadní sdělení, které bude mít dopad na akcionáře.

Správní rada Casina se sešla v pondělí odpoledne a podpořila Křetínského návrh na posílení kapitálu řetězce. Představenstvo francouzského řetězce Casino schválilo formální zahájení rozhovorů, píše agentura Reuters. Většinovým vlastníkem Casina by se Křetínský mohl stát na začátku podzimu, píše Le Figaro.

Dvojice Křetínský a Ladreit de Lacharrière chtějí do Casina vložit celkem 1,35 miliardy eur, v přepočtu 32,1 miliardy korun. Z této částky chtějí více než 900 milionů eur poskytnout z vlastních zdrojů. Český podnikatel dá 750 milionů eur a francouzský partner 150 milionů eur, uvedla agentura AFP. Dalších 275 milionů eur mají dodat věřitelé a stávající akcionáři.