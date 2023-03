Energošmejdi opět útočí, varuje úřad. Porušují zákaz podomního prodeje

Nepoctiví prodejci či zprostředkovatelé energií, tzv. energošmejdi, začali znovu častěji porušovat zákaz podomního prodeje. Úřady a obce tak evidují nárůst počtu stížností. Upozornil na to dnes v tiskové zprávě Energetický regulační úřad (ERÚ). Ten společně s energetickými firmami varoval i před dalšími postupy podvodníků. Ti v posledních týdnech zintenzivnili své aktivity.

„Na obcích opět řešíme stížnosti na podomní prodej. Za mnohými z nich se přitom schovávají tzv. energošmejdi, kteří v posledních měsících znovu obnovili své aktivity. Vydávají se za zaměstnance dodavatelů nebo distributorů energií, schovávají se za nejrůznější úřady, zkrátka z lidí mámí podpisy pod smlouvy pod nejrůznějšími lživými záminkami,” uvedla výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.

Porušování zákazu podomního prodeje musí řešit zejména obce. Dozor nad zprostředkovateli energií sice vykonává od loňska ERÚ, ten ovšem pokutovat porušování zákazu podomního prodeje nemůže. „ERÚ může postihnout například zprostředkovatele, který by nabízel energie bez potřebné registrace. Jestliže ale poruší zákaz podomního prodeje, který je dán obecním předpisem, je potřeba primárně volat městskou policii. Pokutu na energošmejda totiž v takovém případě může uvalit jen samotná obec,” vysvětlila členka rady ERÚ Markéta Zemanová. Zdůraznila, že v podobných případech je kontaktování městské policie vhodnější i kvůli rychlosti, s jakou mohou strážníci zasáhnout a která je zásadní také kvůli zajištění důkazů.

Stropy jako záminka k podpisu

Obce, které chtějí zakázat podomní prodejce energií ve svých ulicích, musí podle loňské novely energetického zákona nově postupovat právě podle této normy. Nelze tak postupovat podle živnostenského zákona, jako tomu bylo v minulosti. Vladyková proto upozornila, že obce, které tak dosud neučinily, musí v případě prosazování zákazu upravit své předpisy.

Zemanová vzhledem k nedobrým zkušenostem s praktikami podomních prodejců zákaz podomního prodeje obcím doporučuje minimálně ke zvážení. „Spotřebitel tím o nic nepřijde. Pokud chce využít služeb zprostředkovatelů, vždy je může oslovit sám, po řádném uvážení a porovnání nabídek, nikoliv pod nátlakem, kterým jsou podomní prodejci proslulí,” podotkla.

V posledních měsících se Českem šíří i další nepoctivé postupy podvodníků. Podle výsledků loňských kontrol České obchodní inspekce zneužilo zhruba 87 procent zprostředkovatelů energií důvěry spotřebitelů. Nejčastěji používali klamavého konání, nekalých obchodních praktik nebo neinformovali o možnostech reklamace. Energetické firmy nedávno také varovaly před zneužíváním vládních cenových stropů, které energošmejdi používají jako záminku k podpisu často nevýhodných smluv.