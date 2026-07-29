CzechBusiness startuje v srpnu. Havlíček slibuje úspory i větší podporu firem
Plán, o kterém se mluví téměř dvě desetiletí, se stává skutečností. CzechTrade a CzechInvest se sloučí do CzechBusiness. Ministr průmyslu Karel Havlíček od spojení očekává jednodušší služby pro firmy i úspory pro stát.
Od 1. srpna se agentury CzechTrade a CzechInvest sloučí do nové agentury CzechBusiness. Nová agentura nabídne podnikatelům služby obou dosavadních subjektů na jednom místě a její vznik má zároveň přinést státu úspory, řekl dnes novinářům ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). K podobnému spojování agentur pro podporu podnikání podle něj přistupují i další evropské země. Zmínil například Finsko a Švédsko.
Zahraniční sítě se propojí v září
Nová agentura vznikne na půdorysu CzechTrade. Generální ředitel CzechTrade Rudolf Klepáček řekl, že k 1. září se propojí zahraniční sítě obou dosavadních agentur a jejich zázemí, což přinese personální úspory. Ke konci roku se plně propojí také jednotlivé agendy.
„Místo dvou institucí budeme mít jednu, která bude poskytovat služby v oblasti podpory exportu, podpory investic a podpory a tvorby startupové infrastruktury,“ řekl Havlíček. „Přizpůsobujeme se tomu, co chce zákazník, a ten chce vše z jednoho místa,“ dodal.
Do budoucna podle něj existuje možnost rozšířit působnost agentury CzechBusiness také o podporu vývoje a inovací nebo cestovního ruchu.
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CzechBusiness má pomáhat investorům i exportérům
Podle Klepáčka sloučení agentur pomůže při získávání zahraničních investic v Česku, protože bude možné propagovat zemi na více zahraničních trzích, než to dosud dokázal CzechInvest. Zkušenosti odborníků z CzechInvestu zase mohou pomoci českým exportérům při zakládání společných podniků se zahraničními partnery.
Posílit by podle něj měla i podpora startupů včetně jejich následné expanze na zahraniční trhy.
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Dvě agentury s více než třicetiletou historií
Vládní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která funguje od listopadu 1992, měla dosud na starosti lákání zahraničních investorů do ČR či pomoc menším českým firmám při hledání partnerů v cizině. Agentura CzechTrade, založená v květnu 1997, pomáhala českým firmám pronikat na zahraniční trhy.
Sloučení se plánovalo už v roce 2007
Sloučení agentur CzechTrade a CzechInvest plánoval už v roce 2007 tehdejší ministr průmyslu Martin Říman (ODS). Havlíček, který vedl ministerstvo průmyslu a obchodu i v předchozí vládě Andreje Babiše (ANO) v letech 2019 až 2021, prosadil v roce 2020 sestěhování agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism do jedné státní budovy.
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Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.