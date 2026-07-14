Trump se s tím nemaže. Dvě chráněná území zmenšil o více než 90 procent, otevřel je těžbě i motoristům
Donald Trump znovu výrazně zasáhl do ochrany přírody v Utahu. Dvě národní památky zmenšil o více než 90 procent a uvolnil rozsáhlá území pro pastvu, těžbu dřeva i motoristické aktivity. Ochránci přírody a zástupci původních obyvatel krok ostře kritizují.
Americký prezident Donald Trump v pondělí podepsal nařízení, jimiž o více než 90 procent zmenšil dvě chráněné oblasti v jižní části amerického státu Utah, informuje agentura Reuters. Krok má na původně chráněném území umožnit pasení, těžbu dřeva či outdoorové aktivity spojené s využitím motorových vozidel.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Nařízení zmenšila rozlohu chráněných oblastí Bears Ears National Monument z 5504 kilometrů čtverečních na 490 kilometrů čtverečních a Grand Staircase-Escalante National Monument z 7568 kilometrů čtverečních na 735 kilometrů čtverečních.
Rozhodnutí Trump oznámil v Bílém domě po boku republikánského guvernéra Utahu Spencera Coxe a dvou republikánských senátorů Mikea Leea a Johna Curtise.
Po desetiletích amerického zaostávání za Čínou a Ruskem v jaderné energetice mohl mít prezident Donald Trump v den 250. výročí USA důvod ke spokojenosti. Americké startupy splnily, ba překročily jeho plán a ke 4. červenci mohly prezentovat čtyři případy prototypů mikroreaktorů, které dosáhly udržitelné štěpné reakce. Gratuloval i šéf ruského jádra, který však neopomněl připomenout ruské úspěchy.
Trumpovi „jaderní hoši“ urychlili vývoj mikroreaktorů. Gratuloval i šéf Rosatomu
Názory
Po desetiletích amerického zaostávání za Čínou a Ruskem v jaderné energetice mohl mít prezident Donald Trump v den 250. výročí USA důvod ke spokojenosti. Americké startupy splnily, ba překročily jeho plán a ke 4. červenci mohly prezentovat čtyři případy prototypů mikroreaktorů, které dosáhly udržitelné štěpné reakce. Gratuloval i šéf ruského jádra, který však neopomněl připomenout ruské úspěchy.
Trump oblasti zmenšil už dříve
„Děláme něco velmi důležitého a významného pro obyvatele Utahu a pro obyvatele naší země,“ uvedl Trump. Obě chráněné oblasti zmenšil již za svého prvního funkčního období, ale jeho demokratický nástupce Joe Biden je znovu navzdory odporu představitelů Utahu opět zvětšil.
Bears Ears národní památkou vyhlásil demokratický prezident Barack Obama v roce 2016. Oblast je pojmenována podle dvou vrcholků přezdívaných Medvědí uši a nachází se zde archeologická naleziště a místa, která jsou posvátná pro několik kmenů původních obyvatel.
Americký prezident Donald Trump oznámil obnovení blokády lodí směřujících do Íránu a z něj. Spojené státy podle něj zároveň začnou za zajištění bezpečného průjezdu Hormuzským průlivem vybírat poplatek ve výši 20 procent hodnoty přepravovaného nákladu. Podrobnosti chystaného systému zatím neuvedl.
Trump se prohlásil strážcem Hormuzu. Za průjezd chce vybírat 20procentní poplatek
Politika
Americký prezident Donald Trump oznámil obnovení blokády lodí směřujících do Íránu a z něj. Spojené státy podle něj zároveň začnou za zajištění bezpečného průjezdu Hormuzským průlivem vybírat poplatek ve výši 20 procent hodnoty přepravovaného nákladu. Podrobnosti chystaného systému zatím neuvedl.
Grand Staircase-Escalante za národní pamětihodnost prohlásil v roce 1996 tehdejší demokratický prezident Bill Clinton. Na místě se nachází barevné geologické útvary, jakož i několik paleontologických lokalit, kde byly nalezeny zkameněliny dinosaurů.
Demokratický senátor Martin Heinrich z Nového Mexika, které sousedí s jihovýchodním cípem Utahu, Trumpův krok odsoudil. „Tato vláda opakovaně upřednostňuje zájmy miliardářů a mocných průmyslových odvětví,“ uvedl. Dodal, že Trumpova administrativa „opět ignoruje hlasy domorodých kmenů, odsouvá místní obyvatele na okraj a ohrožuje místa, která patří každému Američanovi“.