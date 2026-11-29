Češi si před Vánoci půjčují opatrněji, dárky na dluh zůstávají okrajové
Vánoční nákupy na dluh ztrácejí výraznou sezonní špičku. Banky hlásí podobnou poptávku po úvěrech jako loni a opatrnější klienty, kteří velké dárky pořizují s předstihem a půjčku si víc rozmýšlejí.
Zájem o spotřebitelské úvěry je letos před Vánocemi srovnatelný s loňskem. Vyplývá to z ankety ČTK mezi bankami a poskytovateli půjček. Lidé si podle nich půjčují klasicky na spotřebiče, vybavení domácností nebo na mobilní telefony. Za podstatný trend považují obezřetnější přístup klientů k zadlužování.
„Sezonní špička zájmu o nákupy na splátky je méně výrazná než dříve. Zatímco před pěti lety dosahoval listopad objemem splátkového prodeje pětinásobku průměrného ostatního měsíce, loni to byl přibližně dvojnásobek. Podobný vývoj očekáváme také letos. Prosinec už bývá z hlediska splátkového prodeje přibližně průměrným měsícem. Lidé totiž větší dárky často vybírají a pořizují s předstihem,“ řekl ředitel divize produktů Home Creditu Marek Tomčík. Výraznou roli letos hrají mobilní telefony. Patří k nejoblíbenějším produktům pořizovaným na splátky a zájem o ně teď podporuje uvedení nových řad známé značky.
Bankomaty, u nichž lze vkládat i eura, výuka digitálních dovedností nebo dětské koutky. Banky hledají nové způsoby, jak v době digitalizace přilákat klienty do svých poboček. Kterým se to daří nejlépe, ukazují výsledky soutěže Visa Bank Branch of the Year za třetí čtvrtletí 2026. Zlato si odnáší znojemská pobočka České spořitelny. Bodovaly také Moneta a Partners Banka.
Jak přilákat klienty do banky v digitální době? Spořitelna sází na obranu před kyberšmejdy
Boost your business
Bankomaty, u nichž lze vkládat i eura, výuka digitálních dovedností nebo dětské koutky. Banky hledají nové způsoby, jak v době digitalizace přilákat klienty do svých poboček. Kterým se to daří nejlépe, ukazují výsledky soutěže Visa Bank Branch of the Year za třetí čtvrtletí 2026. Zlato si odnáší znojemská pobočka České spořitelny. Bodovaly také Moneta a Partners Banka.
Zájem o spotřebitelské úvěry je v zásadě srovnatelný s loňským rokem, uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Obecně si klienti nejčastěji půjčují na auto, rekonstrukci nebo vybavení domácnosti. Menší předvánoční půjčky bývají typicky spojené s elektronikou a věcmi pro děti, často je ale lidé sjednávají přímo u prodejců ve formě nákupu na splátky. Dlouhodobým trendem je přesun sjednávání půjček do digitálního prostředí. V mobilním bankovnictví George si klienti sjednávají 55 procent spotřebitelských úvěrů, meziročně se tento podíl zvýšil o šest procent, dodal.
„Počet žádostí je srovnatelný se stejným obdobím minulého roku, pozorujeme zvýšení v desetinách procenta. Platí, že říjen a listopad patří u půjček mezi silnější měsíce,“ upozornila vedoucí oddělení půjček a pojištění v Air Bank Veronika Benešová. Zatímco počet žádostí o půjčku je meziročně podobný, zajímavější je čerpání půjček, které rostlo v říjnu i listopadu o téměř devět procent rychleji než příchozí žádosti, podotkla.
„Předvánoční období tradičně patří z pohledu rodinných rozpočtů k náročnějším částem roku. Letos ale nepozorujeme, že by lidé přistupovali k půjčkám výrazně méně obezřetně. Naopak dlouhodobě vidíme snahu dobře zvažovat, zda je půjčka skutečně nutná a zda ji domácí rozpočet zvládne bezpečně splácet,“ uvedl finanční analytik Provident Financial Petr Javůrek.
Půjčování na vánoční dárky zůstává spíše okrajovou záležitostí. Půjčku, nejčastěji v částkách od pěti do deseti tisíc korun, si na letošní Vánoce už vzala nebo ji plánují podle průzkumu České bankovní asociace tři procenta Čechů. Naopak 81 procent respondentů by si na vánoční dárky nikdy nepůjčilo a dalších 13 procent si půjčovat nemusí, protože má potřebné peníze našetřené.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.