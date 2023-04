Češi nezvládají své dluhy. Polovina jich ani nezačala splácet, třetina má více než jeden dluh po splatnosti

Průměrný dluh lidí se závazky po splatnosti se loni výrazně zvýšil, zatímco do roku 2021 se čtyři roky po sobě snižoval. V roce 2021 šlo průměrně o 26 500 korun, v loňském roce průměrné dluhy po splatnosti vzrostly na 39 200 korun, tedy o 12 700 korun. Skokový nárůst závazků českých dlužníků ukazují analýzy dat klientů společnosti KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Stejně jako v předchozích letech mají dluhy po splatnosti spíše muži (53 procent dlužníků), kteří mají také vyšší závazky (v průměru 40 700 korun).

Nejvíce Čechů s dluhy po splatnosti pochází z Moravskoslezského kraje, jde o více jak 15 procent českých dlužníků s průměrným dluhem 37 600 Kč. Následuje Středočeský kraj s 12 procenty dlužníků a průměrným dluhem 37 300 korun a Ústecký kraj s 11 procenty dlužníků a průměrným závazkem 39 700 korun. Nejvyšší průměrný dluh mají dlužníci z Jihočeského kraje, přibližně 43 200 Kč. Nejméně dlužníků má kraj Vysočina (čtyři procenta) s průměrným dluhem 42 500 korun.

„Loňský rok byl pro většinu českých domácností z pohledu schopnosti splácet své závazky velmi náročný, zvýšené ceny energií a inflace vytvořily enormní tlak na domácí rodinné rozpočty a tím si také vysvětlujeme tento skokový nárůst průměrného dluhu napříč všemi regiony,” uvedla generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

Třetina dlužníků má více než jeden dluh po splatnosti

„V případě, že dlužník z nějakého důvodu nemůže aktuálně splácet své závazky, je nezbytné, aby včas kontaktoval věřitele, vysvětlil jim situaci a hledali společně řešení, jak dále postupovat,” dodala.

Češi mají finanční závazky po splatnosti především v produktivním věku. Téměř 31 procent českých dlužníků je ve věku mezi 25 až 34 lety a jejich průměrný dluh činí 35 200 korun. Věková kategorie 35 až 44 let reprezentuje 27 procent dlužníků s průměrným dluhem přes 43 000 korun. Necelých pět procent dlužníků s průměrným dluhem 22 600 Kč spadá do věkové kategorie 18 až 24 let. Přes sedm procent dlužníků je ve věku nad 65 let, v průměru dluží téměř 39 300 korun.

„Z naší analýzy dat také vyplývá, že skoro polovina dlužníků svoje závazky zatím ani nezačala splácet. Současně opakovaně narážíme na kumulaci dluhů, téměř třetina dlužníků má více než jeden dluh po splatnosti. V letošním roce se obtíže se splácením budou pravděpodobně prohlubovat vzhledem k celkově výrazně vyšším životním nákladům napříč veškerým sortimentem a službami,” doplnila Palendalová.