Bývalí manažeři německé Wirecard musí zaplatit obří odškodné

Mnichovský soud nařídil třem bývalým členům představenstva zkrachovalé německé finanční společnosti Wirecard, aby zaplatili odškodné ve výši 140 milionů eur (zhruba 3,5 miliardy korun) plus úroky. Podle soudu se při některých finančních operacích dopustili přinejmenším nedbalosti, takže jsou zodpovědní za vzniklé škody, napsala agentura DPA.

Reklama

Rozhodnutí se týká bývalého předsedy představenstva podniku Markuse Brauna a dalších dvou manažerů. Žalobu podal insolvenční správce podniku Michael Jaffé, který tak chce získat peníze pro věřitele.

Verdikt soudu se týká poskytnuté půjčky ve výši přes 100 milionů eur a úpisu dluhopisů v hodnotě dalších 100 milionů eur. Rozsudek zatím není pravomocný a očekává se, že bude podáno odvolání, píše DPA.

Braun podle listu Die Presse zatím zůstává ve vazbě a nadále čelí dalším obviněním, včetně falšování finančních výkazů, podvodu, manipulace s finančním trhem a zpronevěry.

Finanční společnost Wirecard v červnu 2020 vyhlásila insolvenci, když se ukázalo, že jí chybí zhruba 1,9 miliardy eur, které vykazovala ve svém účetnictví. Kolaps Wirecardu nepoškodil pouze banky a držitele dluhopisů, ale také desetitisíce akcionářů podniku.

Reklama

Společnost Wirecard vznikla v roce 1999 a zaměřila se na zpracovávání plateb a na finanční služby. V Německu byla považována za nadějného hráče na rychle rostoucím trhu finančních služeb, dávána za vzor domácího úspěchu a označována za hvězdu německého technologického sektoru. Pád firmy v roce 2020 zasáhl i klienty v České republice.

Máme svázané ruce. Mongolsko se omlouvá, že nezatklo Putina Politika Omlouváme se všem, máme svázané ruce. Tak mongolská vláda reagovala na pondělní obejití mezinárodního zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina, po jeho příletu do země. nos Přečíst článek

Gupta se odvolal. Do hry o Liberty by se mohl vrátit přes pohledávky Zprávy z firem Hutní společnost Liberty Ostrava zastoupená advokátem a bývalým ministrem spravedlnosti za ANO Robertem Pelikánem se odvolala proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který jí zakázal nakládat s podstatnou částí jejího majetku. O odvolání bude rozhodovat Vrchní soud v Olomouci. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku, upozornil na to server e15. Liberty Ostrava je od června v úpadku. ČTK Přečíst článek