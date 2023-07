Budování zlatého pokladu. Hodnota zlata v portfoliu ČNB od začátku roku vzrostla o desítky procent

Hodnota zlata v portfoliu České národní banky se od začátku roku zvýšila o 65 procent na 26,049 miliardy korun. Vyplývá to z bilance centrální banky k 30. červnu, kterou banka zveřejnila na svých internetových stránkách. Guvernér ČNB Aleš Michl už v minulosti oznámil záměr nakoupit do rezerv více zlata. ČNB detaily ohledně správy devizových rezerv nekomentuje.

Reklama

Hodnota zlata v rezervách banky podle bilance ve druhém čtvrtletí zrychlila růst. Zatímco za první kvartál se zvýšila o 2,705 miliardy korun, za druhý hodnota narostla o 7,559 miliardy korun.

Hodnota zlata v rezervách se vyvíjí v závislosti na objemu drženého zlata, ale také na vývoji cen zlata na trzích. Na počátku roku se zlato obchodovalo za zhruba 1830 dolarů, tedy zhruba 40 300 korun, za troyskou unci (31,1 gramu), v polovině roku to bylo zhruba 1900 dolarů, asi 41 800 korun, za troyskou unci. Zlato se tak zhodnotilo zhruba o tři procenta.

Inflace nejvíce zasáhla důchodce, nejméně rodiny s dětmi, ukazuje studie Money Inflace v posledních třech letech v Česku nejvíce zasáhla důchodce, nejméně rodiny s dětmi. Rozdíly jsou ale malé. Rozdílné dopady jsou způsobené různou mírou zdražování u různých typů zboží a služeb a také různým podílem výdajů na jednotlivé typy zboží a služeb u jednotlivých skupin obyvatel. Vyplývá to ze studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. Podle studie mezi lednem 2020 a letošním březnem vzrostly ceny v Česku kumulativně o 33 procent. ČTK Přečíst článek

Podle organizace Světová rada pro zlato (World Gold Council) Česko prostřednictvím ČNB v prvním čtvrtletí zvýšilo zlaté rezervy o 1,54 tuny na 13,5 tuny. Zaznamenalo pátý největší nárůst zlaté zásoby v tomto období.

Guvernér ČNB Michl loni zmínil, že by se zlatá rezerva centrální banky měla postupně zvýšit až ke 100 tunám zlata. Minulý týden v rozhovoru v deníku Právo řekl, že takový objem zlata by zlepšil diverzifikaci portfolia rezerv a zároveň by zvýšil jejich výnos. Podle Michla by také ČNB vybudovala pro příští generace zlatý poklad.