Birkin ztrácí investiční kouzlo. Ceny z druhé ruky klesají, překupníci couvají
Kabelky Birkin od Hermès byly dlouho symbolem luxusu i výnosnou investicí. Teď ale jejich ceny na sekundárním trhu klesají, nabídka roste a překupníci začínají být opatrnější. Vývoj může být problémem i pro samotný Hermès, jehož obchodní model stojí z velké části na nedostupnosti a exkluzivitě nejžádanějších modelů.
Kabelky Birkin od francouzského Hermès dlouho patřily k nejvýnosnějším položkám na trhu s luxusním zbožím z druhé ruky. Překupníci je dokázali prodávat i za více než dvojnásobek původní ceny. Teď se ale situace mění. Londýnský obchodník Cai Baochun, který na přeprodeji Birkin vydělával od roku 2020, už kabelky ve velkém nenakupuje do zásoby. Nechce riskovat ztrátu, protože ceny na sekundárním trhu klesají.
Podle Baochuna se hodnota nenošených kabelek Birkin prodávaných na internetu od vrcholu v roce 2022 snížila o více než 6000 dolarů, tedy 130 300 korun. Z devíti překupníků, které oslovila agentura Reuters v USA, Evropě a Asii, jich šest uvedlo, že ceny při dalším prodeji za poslední rok klesly kvůli rostoucí nabídce. Pět z nich zároveň zaznamenalo slabší poptávku.
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Birkin už není tak nedostupná jako dřív
Exkluzivita modelu Birkin byla dlouho postavena na omezené dostupnosti. Zákazníci se k němu často dostanou až poté, co u Hermès utratí značné částky za jiné produkty. Dva oslovení překupníci odhadli, že před nabídkou Birkin nebo modelu Kelly je běžné utratit za šátky, oblečení či boty zhruba 10 tisíc až 20 tisíc dolarů, tedy 217 200 korun až 434 400 korun.
Tento model však může narážet na stále větší nabídku kabelek z druhé ruky. Zakladatelka obchodu Lilac Blue Antoinette Hunterová vzpomíná, že když v roce 2007 sháněla první Birkin, kabelku znalo jen málo lidí. Dnes podle ní není problém ji sehnat, mnohem těžší je ale na přeprodeji vydělat. Nenošená černá Birkin 25, jeden z nejžádanějších modelů, zlevnila od roku 2022 přibližně o 4000 liber (116 200 korun) na 24 tisíc liber (697 400 korun). Baochun ji nabízí zhruba za 20 tisíc liber (581 200 korun), zatímco Hermès stejný model v Británii prodává za 9390 liber (272 900 korun).
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Investiční kouzlo slábne
Podle zářijové analýzy společnosti Bernstein se Birkin 25 ve třetím čtvrtletí prodávala na sekundárním trhu v průměru za 1,7násobek maloobchodní ceny. V roce 2022 to bylo až 2,6násobku. Pokud bude Hermès dál zdražovat a ceny z druhé ruky budou klesat, rozdíl mezi oběma hodnotami se bude dál zmenšovat a nákup kabelky jako investice může být méně atraktivní.
To je důležité i pro samotný Hermès. Divize koženého zboží tvoří 44 procent ročních tržeb skupiny a Birkin spolu s dalšími modely dlouhodobě patří k jejím klíčovým produktům. Mezi lety 2015 a 2025 se roční tržby Hermès ztrojnásobily na 16 miliard eur (389,4 miliardy korun) a loni dosáhla provozní marže 41 procent, tedy více než u konkurentů, jako jsou Chanel, Gucci nebo módní a kožedělná divize LVMH.
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Nabídka roste, akcie padají
Na sekundárním trhu je dnes výrazně více kabelek než před pandemií. Podle analytiků UBS je nabídka modelů Birkin a Kelly celosvětově šestkrát až sedmkrát vyšší než před pandemií. Americká platforma Fashionphile za posledních 15 let zaznamenala 32násobný růst počtu nabízených kabelek Birkin a aktuálně jich má v nabídce 212.
Hermès zároveň postupně rozšiřuje výrobu a v průměru otevírá jednu novou dílnu ročně. Generální ředitel Axel Dumas ale upozornil, že produkci omezuje zejména počet plně vyškolených řemeslníků a dostupnost kvalitní kůže. Firma pravidla prodeje ani počty vyrobených kabelek nezveřejňuje.
Rostoucí nabídka a slábnoucí cenová prémie už znervózňují také investory. Akcie Hermès letos ztratily téměř 40 procent a patří k nejslabším titulům mezi veřejně obchodovanými luxusními značkami. UBS tento měsíc doporučila akcie prodávat s argumentem, že větší množství kabelek Birkin a Kelly na sekundárním trhu může oslabit obchodní model založený právě na jejich nedostupnosti.
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