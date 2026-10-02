Luxus za dostupnější cenu. Pandora sází na diamanty z laboratoře
Diamantové šperky mají oslovit širší okruh zákazníků. Pandora proto sází na laboratorně pěstované kameny, které lákají nižší cenou a podle firmy i menší ekologickou zátěží. Dánský klenotnický gigant zároveň otevřel ve Vietnamu továrnu za 150 milionů dolarů. Výrobní kapacitu má zvýšit přibližně o polovinu a podpořit další expanzi v Asii, uvedl server CNBC.
Pandora chce růst a připravuje si pro to výrobní zázemí. Nový závod u Ho Či Minova Města je jejím prvním mimo Thajsko, kde dosud soustředila výrobu. Při plném provozu má zaměstnávat přibližně sedm tisíc lidí a ročně vyprodukovat až 60 milionů kusů šperků. Investice za 150 milionů dolarů tak výrazně rozšiřuje možnosti značky, která vidí velký prostor pro další prodeje zejména na asijských trzích.
Diamant jako nedostupný symbol luxusu? Pandora tuhle představu nabourává. Největší světová šperkařská značka sází na levnější, laboratorně vyráběné kameny, které mají oslovit širší okruh zákazníků. Zároveň si chystá prostor pro další růst. Ve Vietnamu otevřela továrnu za 150 milionů dolarů, která dokáže vyrobit až 60 milionů šperků ročně a zvýší výrobní kapacitu firmy asi o polovinu, uvedla CNBC.
Diamant z dolu, nebo z laboratoře? Pandora už si vybrala
Zprávy z firem
Diamant jako nedostupný symbol luxusu? Pandora tuhle představu nabourává. Největší světová šperkařská značka sází na levnější, laboratorně vyráběné kameny, které mají oslovit širší okruh zákazníků. Zároveň si chystá prostor pro další růst. Ve Vietnamu otevřela továrnu za 150 milionů dolarů, která dokáže vyrobit až 60 milionů šperků ročně a zvýší výrobní kapacitu firmy asi o polovinu, uvedla CNBC.
„Je zřejmé, že dnes budujeme kapacity pro růst zítřka, který očekáváme,“ řekla prezidentka a generální ředitelka Pandory Berta de Pablos-Barbier v pořadu Squawk Box Asia televize CNBC. Asii označila za „velmi pozitivní region“. Byznys společnosti tam ve druhém čtvrtletí vzrostl o deset procent.
Japonsko táhne, Čína vyhlíží obrat
Silným trhem je pro Pandoru Japonsko, kde se její byznys za pouhé tři roky podle šéfky společnosti téměř zdvojnásobil. Růst navíc pokračuje „velmi vysokými dvoucifernými tempy“. Právě podobný vývoj má nová vietnamská továrna pomoci pokrýt.
Šperky se stávají nejvýkonnější částí trhu s luxusním zbožím. Zatímco zájem o drahé kabelky a obuv ochabuje, klenotnické značky Cartier, Tiffany či Bulgari hlásí růst. Módní domy proto rozšiřují nabídku šperků a investoři sledují, kdo dokáže změnu zákaznického vkusu nejlépe využít.
Kabelky ztrácejí lesk. Luxusní domy objevily nový zdroj miliard
Enjoy
Šperky se stávají nejvýkonnější částí trhu s luxusním zbožím. Zatímco zájem o drahé kabelky a obuv ochabuje, klenotnické značky Cartier, Tiffany či Bulgari hlásí růst. Módní domy proto rozšiřují nabídku šperků a investoři sledují, kdo dokáže změnu zákaznického vkusu nejlépe využít.
Odlišnou zkušenost má značka z Číny, kde zaznamenala tři roky poklesu. Letos však očekává návrat k růstu a podle Pablos-Barbier už pozoruje první známky oživení. „Poprvé začínáme pozorovat návrat růstu a ve skutečnosti dosahujeme lepšího růstu než v předchozím roce,“ uvedla pro CNBC. Ve schopnost společnosti dál na čínském trhu růst podle svých slov nadále věří.
Diamanty pro širší okruh zákazníků
Vedle rozšiřování výroby Pandora stále více spoléhá na laboratorně pěstované diamanty. Ty jsou levnější než těžené kameny, což společnosti umožňuje nabízet diamantové šperky za dostupnější ceny. Podle vedení firmy přitom zákazníci nesledují jen cenovku, ale také dopady výroby na životní prostředí.
„Spotřebitel se rozhoduje na základě několika kritérií. Prvním je udržitelnost,“ řekla Pablos-Barbier. Laboratorně pěstované diamanty podle ní vznikají s přibližně o 90 procent nižšími emisemi uhlíku než těžené kameny. Kombinace nižší ceny a menší ekologické zátěže podle Pandory přispívá k rostoucímu zájmu o tuto alternativu.
Ekologické hledisko je podle šéfky společnosti důležité zejména pro mladší zákazníky, jejich preference se však mezi jednotlivými zeměmi liší. Přechod k laboratorně pěstovaným diamantům označila za „zřejmou“ volbu. Firma zároveň využívá recyklované stříbro a zlato a v novém vietnamském závodě také obnovitelné zdroje energie.
Dostupnější šperky, české ceny zatím bez odpovědi
Pro české zákazníky je na strategii Pandory podstatný především příslib cenově dostupnějších diamantových šperků. Konkrétní změny nabídky ani cen na českém trhu však společnost v rozhovoru pro CNBC nepředstavila.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
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