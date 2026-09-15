Sen pro fanoušky Pokémonů. V kapsli ve tvaru Poké Ballu se ale většina z nich nikdy nevyspí
Pokémoni dostali vlastní „hotel“. Na japonském Hokkaidó vznikla třímetrová kapsle ve tvaru Poké Ballu, ve které si hosté mohou upravit atmosféru podle svého oblíbeného Pokémona.
Japonsko dostalo další netradiční hotelový projekt. Ve městě Tomakomai na ostrově Hokkaidó vznikla ubytovací kapsle ve tvaru Poké Ballu, kterou vytvořila společnost Not A Hotel ve spolupráci s aplikací Pokémon Sleep. O projektu informoval server Euronews.
Pokémon Sleep je aplikace a hra pro Android a iOS, která sleduje spánek uživatele a podle jeho kvality ho odměňuje různými Pokémony. Poprvé byla spuštěna v červenci 2023 mimo jiné v Japonsku, Austrálii, Kanadě či na Novém Zélandu.
Kapsle má průměr pouhé tři metry a uvnitř se nachází kulatá postel pod zakřiveným akrylátovým oknem s výhledem na jezero. Celý interiér je navržen tak, aby odkazoval na svět Pokémonů, ale nepůsobil jen jako dětská atrakce.
Fanoušci v něm najdou například koupelnu s obklady inspirovanými barvami Snorlaxe. Na iPadu v pokoji si navíc mohou vybrat svého oblíbeného Pokémona a osvětlení se následně přizpůsobí zvolené postavě.
Japonsko začíná řešit trh, který vyrostl ze školních sbírek v miliardový byznys. Sběratelské karty Pokémon či Yu-Gi-Oh už podle tamních politiků nejsou jen hračkou, ale aktivem s cenami v milionech dolarů. Prudký růst trhu podle Bloombergu přitahuje padělatele a otevírá prostor pračkám peněz. Vláda proto zvažuje nová pravidla.
Z dětského koníčku kasino pro bohaté. Japonsko chce zkrotit Pokémony
Money
Japonsko začíná řešit trh, který vyrostl ze školních sbírek v miliardový byznys. Sběratelské karty Pokémon či Yu-Gi-Oh už podle tamních politiků nejsou jen hračkou, ale aktivem s cenami v milionech dolarů. Prudký růst trhu podle Bloombergu přitahuje padělatele a otevírá prostor pračkám peněz. Vláda proto zvažuje nová pravidla.
Fenomén slaví třicet let
Projekt vznikl u příležitosti 30. výročí Pokémonů a třetího výročí aplikace Pokémon Sleep. Pro fanoušky mimo Japonsko má ale jednu zásadní nevýhodu: pobyt nebude možné běžně rezervovat.
Do soutěže o přespání se mohou zapojit pouze obyvatelé Japonska, kteří používají Pokémon Sleep. Přihlášení probíhá prostřednictvím platformy X, dříve známé jako Twitter.
Vybraní výherci získají jednu noc zdarma v období od 8. do 18. října.
Projekt navazuje na nostalgii, která Pokémony provází už tři desetiletí. Zatímco Pokémon Go v roce 2016 vytáhl miliony lidí do ulic, nový hotelový koncept se snaží stejný svět přenést do cestování a ubytování.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.