Firmy přispívají na sport, zaměstnanci však chtějí fyzioterapii a péči o zuby
Čeští zaměstnanci mají o zdravotní benefity zájem, nabídka firem se však s jejich potřebami často míjí. Nejvíce by ocenili příspěvky na fyzioterapii, rehabilitace, masáže nebo dentální hygienu. Ty ale dostává jen zlomek pracovníků. Více než třetina lidí navíc nemá od zaměstnavatele žádný zdravotní benefit. Ukázal to průzkum společnosti Edenred.
Zdravotní benefity patří mezi zaměstnanecké výhody, u nichž je výrazný rozdíl mezi tím, co lidé skutečně chtějí, a tím, co jim firmy poskytují. Zatímco zaměstnavatelé podporují především sportovní aktivity, pracovníci by peníze raději využili na konkrétní zdravotní péči.
Vyplývá to z průzkumu společnosti Edenred, kterého se zúčastnilo 3731 zaměstnanců z celé České republiky.
Největší zájem je o fyzioterapii
Nejžádanějším zdravotním benefitem je příspěvek na fyzioterapii, rehabilitace nebo masáže. Pokud by si zaměstnanci mohli vybírat, do nabídky benefitů by jej zařadilo 38,3 procenta dotázaných. V současnosti jej však podle průzkumu dostává pouze přibližně pět procent pracovníků.
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Právě u péče o pohybový aparát je rozdíl mezi poptávkou zaměstnanců a nabídkou firem nejvýraznější. „Zdravotní benefity se postupně posouvají od obecné podpory zdravého životního stylu ke konkrétní péči. Zaměstnanci požadují pomoc především s tím, co denně řeší, ať už jde o zdravý pohybový aparát, nebo zuby,“ uvedla ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred Aneta Martišková.
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Podle ní by proto zaměstnavatelé neměli sledovat pouze rozsah nabídky, ale také to, zda poskytované výhody odpovídají skutečným potřebám pracovníků.
Péči o zuby by ocenila téměř třetina lidí
Velký zájem mají zaměstnanci také o příspěvek na dentální hygienu. Ocenilo by jej 30,9 procenta respondentů, ve skutečnosti ho ale mohou využívat pouze čtyři procenta pracovníků.
Více než pětina dotázaných by uvítala univerzální příspěvek na zdraví, který by mohla použít podle svých aktuálních potřeb. Právě volnost při čerpání benefitů považuje za důležitou téměř devět z deseti účastníků průzkumu.
„Fyzioterapii, dentální hygienu nebo nové brýle si řada lidí stejně dříve či později zaplatí sama. Pokud jim s těmito výdaji pomůže zaměstnavatel, benefit pro ně získává velmi konkrétní hodnotu a není jen položkou v seznamu zaměstnaneckých výhod,“ uvedla personální manažerka Edenredu Klára Krumphanslová.
Firmy nejčastěji podporují sport
Nejrozšířenějším zdravotním benefitem zůstává příspěvek na sportovní aktivity a aktivní životní styl. Dostává jej 20,3 procenta zaměstnanců. Pokud by si však lidé mohli vybrat z celé nabídky zdravotních benefitů, sport by upřednostnilo pouze 16 procent z nich.
Firmy dále přispívají především na očkování, tento benefit má k dispozici 12,3 procenta respondentů. Preventivní lékařské prohlídky nad rámec běžné zdravotní péče podporují zaměstnavatelé u 8,7 procenta dotázaných.
Výsledky tak podle Edenredu ukazují, že zaměstnavatelé v některých případech nabízejí ve větší míře benefity, o které je mezi pracovníky menší zájem, zatímco žádanější formy podpory zůstávají méně dostupné.
Více než třetina zaměstnanců nedostává nic
Žádný z uvedených zdravotních benefitů neposkytuje zaměstnavatel 36,6 procenta respondentů. Úplný nezájem o tento typ podpory přitom vyjádřil pouze přibližně každý desátý zaměstnanec.
Řešením proto podle Krumphanslové nemusí být další rozšiřování benefitních katalogů. Firmy by místo toho mohly dát zaměstnancům větší volnost při rozhodování, na jakou zdravotní péči poskytnuté peníze využijí.
Průzkum nazvaný Zaměstnanecké benefity a jejich oblíbenost uskutečnila společnost Edenred prostřednictvím internetového dotazování od 16. června do 3. července 2026. Dotazník dokončilo 3731 lidí z celé České republiky. U některých otázek mohli respondenti zvolit více odpovědí.
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