Šetřit na kominíkovi je drahý hazard. Hrozí pokuta i krácení pojistky
Kontrola komína stojí obvykle stovky až nižší tisíce korun. Záleží na typu zdroje tepla a stavu spalinových cest. Její zanedbání se ale může prodražit mnohem víc. Majiteli domu hrozí pokuta až deset tisíc korun a při požáru může pojišťovna pojistné plnění krátit, nebo v závažném případě úplně odmítnout.
Majitelé rodinných domů by vedle pravidelné kontroly a údržby topného zařízení měli nejpozději s nástupem topné sezóny myslet i na spalinové cesty. Slova „měli by“ je v tomto případě nutné nahradit slovem „musejí“. Pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest totiž na rozdíl od kontroly zdroje tepla nařizuje zákon. Za nedodržení povinnosti majitel domu hrozí až 10tisícová pokuta, kterou mu může udělit Hasičský záchranný sbor. Četnost povinných kontrol záleží na typu zdroje tepla. U plynového kotle je kontrola nařízena každoročně, u kondenzačního jednou za dva roky a v případě kamen na tuhá paliva, jako jsou třeba krbová kamna, ukládá vyhláška je čistit třikrát za rok v případě celoročního provozu. Pokud topí na chatě, chalupě či jiné nemovitosti určené k rekreaci, je kontrola povinná jednou za dva roky.
Ceny jsou rozdílné
Kominík by měl zkontrolovat a vyčistit spalinové cesty, tedy kouřovody a komín. Ceny se velmi liší podle typu zdroje tepla, přístupnosti komína a stavu spalinových cest. Rozdíly jsou také regionální.
Podle informací, dostupných třeba na webech pojišťoven, se základní cena za kontrolu spalinových cest pohybuje od 400 korun do dvou tisíc, čištění komínu může stát 200 až 400 korun. Například energetická společnost ČEZ však uvádí, že kontrola a čištění komínu vyjde orientačně na tisíc až dva tisíce korun. Jak na tiskové konferenci KB Pojišťovny uvedl člen Rady Společenstva kominíků ČR a cechmistr pro Prahu Josef Bělina, u kamen na pevná paliva je nutné počítat s cenou od osmi set do tří tisíc korun, v závislosti na náročnosti.
Plynový kotel může zbytečně polykat peníze, pokud není správně vyčištěný a seřízený. Podle zkušeností ČEZ může pravidelná péče snížit spotřebu plynu až o 15 procent, u běžného rodinného domu firma vyčísluje možnou úsporu až na 4500 korun ročně. Jenže sehnat před zimou technika nemusí být jednoduché. Řešením mohou být servisní paušály energetických společností. Stojí od stovek korun měsíčně a někteří zákazníci je mohou získat dokonce zdarma.
Servis kotle může srazit spotřebu až o 15 procent. Někde ho dostanete i zdarma
Money
Plynový kotel může zbytečně polykat peníze, pokud není správně vyčištěný a seřízený. Podle zkušeností ČEZ může pravidelná péče snížit spotřebu plynu až o 15 procent, u běžného rodinného domu firma vyčísluje možnou úsporu až na 4500 korun ročně. Jenže sehnat před zimou technika nemusí být jednoduché. Řešením mohou být servisní paušály energetických společností. Stojí od stovek korun měsíčně a někteří zákazníci je mohou získat dokonce zdarma.
Jde například o to, že někde mohou být spalinové cesty hodně zanesené dehtem, což si pak vyžádá třeba strojní čištění. Za tento úkon si kominické firmy účtují například 450 korun za běžný metr komína. Při hledání informací o cenách je také nutné zjistit, zda se cifra v ceníku netýká jen jednoho komínového průduchu, zda nelze uplatnit slevy za více průduchů a podobně. A k ceně, která může být uvedena i bez daně z přidané hodnoty, je obvykle nutné přičíst ještě náklady na dopravu kominíka.
U některých dodavatelů energií (ČEZ, E.ON, Innogy, Pražská plynárenská) je však kontrola a čištění spalinových cest spolu s kontrolou zdroje tepla součástí některých dodavatelských tarifů, takže zdarma, anebo si je lze coby doplněk k těmto tarifům sjednat za měsíční poplatek na dobu neurčitou anebo za jednorázový poplatek.
Revize stojí víc
Povinnost nechat si spalinové cesty prohlédnout a vyčistit kominíkem mají i ti, kteří si kontrolu a čištění pravidelně provádějí sami. Vedle pravidelné kontroly a čištění musí majitel nemovitosti dbát i na další věc. Pokud vyměnil kotel, přešel na jiný typ paliva anebo udělal stavební úpravu komínu, musí si nechat udělat revizi, na níž už ale „běžný“ kominík, oprávněný provádět kontrolu a čištění spalinových cest, nestačí. Revizi smí provést pouze revizní technik spalinových cest. Revize je nutné také v případě, že majitel domu začal využívat spalinovou cestu (nově jeden z komínových průduchů), který byl mimo provoz. A samozřejmě v případě, že máte za sebou problém, jako vznik požáru či trhlin v těle komína. Revize už je dražší než kontrola a čištění, podle ČEZ stojí dva až tři tisíce korun, bez nákladů na cestovné.
S příchodem chladnějších dnů začíná pro většinu domácností topná sezóna. Než se však zatopí v kamnech, krbu nebo kotli, je nutné věnovat pozornost komínu a spalinovým cestám. Právě proto nastupuje kominík, jehož práce má zásadní vliv na bezpečnost, účinnost i úspory při vytápění.
Nepodceňujte kontrolu komína, vyhořet můžete raz dva, varuje kominík
Zprávy z firem
S příchodem chladnějších dnů začíná pro většinu domácností topná sezóna. Než se však zatopí v kamnech, krbu nebo kotli, je nutné věnovat pozornost komínu a spalinovým cestám. Právě proto nastupuje kominík, jehož práce má zásadní vliv na bezpečnost, účinnost i úspory při vytápění.
Pokud dojde k pojistné události a ukáže se, že majitel nemovitosti autorizovanou kontrolu či revizi spalinových cest zanedbal, vystavuje se riziku krácení pojistného plnění. „Pojištění má lidem pomoci, když se stane něco nečekaného. Pojištěný je ale vždy povinen se o nemovitost řádně starat, k čemuž provádění povinných kontrol patří. Pokud to vlastník domu zanedbá a toto pochybení má podstatný vliv na vznik nebo rozsah škody, může pojišťovna pojistné plnění přiměřeně snížit. V závažných případech může pojišťovna plnění úplně odmítnout,“ konstatuje produktový manažer KB Pojišťovny Martin Svoboda.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.