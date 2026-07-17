Accolade zdvojnásobila emisi zelených dluhopisů. Od investorů získala 2,5 miliardy
Developerská skupina Accolade upsala další zelené dluhopisy za 2,5 miliardy korun. Kvůli silné poptávce investorů zdvojnásobila původně plánovaný objem emise. Čtyřleté dluhopisy nabízejí pevný roční úrok sedm procent.
Skupina Accolade, která investuje do průmyslových a logistických nemovitostí, získala z páté emise zelených dluhopisů 2,5 miliardy korun. Původně přitom plánovala vydat cenné papíry za 1,25 miliardy korun. Silná poptávka investorů jí umožnila využít celou možnost navýšení emise.
Dluhopisy mají čtyřletou splatnost a nesou pevný úrok 7,00 procenta ročně. Jmenovitá hodnota jednoho cenného papíru činí 10 tisíc korun. Datum emise připadlo na 10. července 2026.
Novým předsedou představenstva české investiční skupiny Accolade se stal Gary Mazzotti. Ve vedení firmy doplní spolumajitele skupiny, miliardáře Milana Kratinu a Zdeňka Šoustala.
Accolade posiluje vedení. Do čela představenstva přichází Gary Mazzotti
Leaders
Novým předsedou představenstva české investiční skupiny Accolade se stal Gary Mazzotti. Ve vedení firmy doplní spolumajitele skupiny, miliardáře Milana Kratinu a Zdeňka Šoustala.
„Vnímáme to jako jasný signál důvěry investorů v kvalitu našich aktiv, stabilitu dlouhodobých nájemců i ve směr, kterým průmyslovou infrastrukturu rozvíjíme,“ uvedl generální ředitel skupiny Accolade Milan Kratina.
Dluhopisy nabídlo konsorcium čtyř bank
Veřejnou nabídku zajišťovalo konsorcium České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka působily také jako aranžéři emise.
Právní poradenství skupině Accolade poskytla advokátní kancelář White & Case. Bankovní konsorcium zastupovala kancelář A&O Shearman.
Developer Accolade českého miliardáře a čerstvého podnikatele roku Milana Kratiny dostal od UniCredit Bank úvěr v hodnotě 880 milionů korun (34,9 milionu eur) na výstavbu dvou průmyslových areálů. Jeden vyroste v Karlových Varech a druhý na Slovensku.
Miliardář Kratina si půjčil stamiliony na parky
Reality
Developer Accolade českého miliardáře a čerstvého podnikatele roku Milana Kratiny dostal od UniCredit Bank úvěr v hodnotě 880 milionů korun (34,9 milionu eur) na výstavbu dvou průmyslových areálů. Jeden vyroste v Karlových Varech a druhý na Slovensku.
Podle finančního ředitele Accolade Tomáše Procházky se zelené dluhopisy staly stabilní součástí finančního mixu skupiny. Vedle bankovních úvěrů a portfoliového financování jí umožňují rozšiřovat investorskou základnu a diverzifikovat zdroje kapitálu.
Peníze mají směřovat do zelených budov
Výnos z emise chce Accolade využít na financování nebo refinancování projektů, které spadají především do kategorie zelených budov. Jde zejména o nemovitosti splňující stanovené environmentální standardy v oblasti energetické náročnosti, využívání obnovitelných zdrojů a snižování dopadů na životní prostředí.
Skupina se při výběru projektů řídí vlastním rámcem pro zelené financování Green Finance Framework. Ten vychází z evropské taxonomie a stanovuje pravidla pro projekty, na které mohou být peníze ze zelených finančních nástrojů použity.
Soulad rámce s principy zeleného financování posuzovala společnost Sustainalytics.
Accolade navýšila všech pět emisí
Emitentem cenných papírů je společnost Accolade Finco Czech 2, která byla založena pro vydávání dluhopisů a následné poskytování financování dalším firmám ve skupině. Stoprocentním vlastníkem společnosti je Accolade Holding, který zároveň ručí za splacení dluhopisů.
Dluhopisy jsou obchodované na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.
Aktuální nabídka byla pátou zelenou dluhopisovou emisí skupiny od roku 2024. Accolade podle svého vyjádření u všech dosavadních emisí kvůli zájmu investorů zvýšila objem oproti původnímu plánu.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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