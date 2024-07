Zemřela Shannen Dohertyová, představitelka Brendy z kultovního seriálu Beverly Hills 90210

Po téměř deseti letech boje s rakovinou v sobotu zemřela americká herečka Shannen Dohertyová, kterou proslavila role Brendy Walshové v seriálu Beverly Hills 90210. Bylo jí 53 let. S odkazem na její blízké to píší americká média.

„Oddaná dcera, sestra, teta a přítelkyně byla obklopena svými blízkými a také svým psem Bowiem. Rodina žádá v této těžké chvíli o soukromí, aby mohla v klidu truchlit,“ řekla časopisu People producentka Leslie Sloaneová.

Rodačka z Memphisu ve státě Tennessee se u diváků zapsala zejména svým působením v seriálu Beverly Hills 90210. Její působení v něm ale skončilo po čtyřech sériích, neboť Dohertyová měla spory a hádky skoro se všemi členy štábu i s hereckými kolegy. V plánech na novodobé pokračování seriálu figurovala i Dohertyová, natáčení se však nedožil její filmový partner Luke Perry, který hrál Dylana.

Dohertyová hrála také v seriálu Čarodějky, kde však její působení rovněž skončilo kvůli sporům s kolegy předčasně. Pokračovala pak v herecké dráze, ale žádný z projektů nebyl nijak výrazně úspěšný. Její tři manželství skončila rozvodem.

V rozhovoru s agenturou AP z roku 1994 Dohertyová popsala svůj život jako klidný. O tři roky později, v roce 1997, jí však soud v Beverly Hills nařídil terapii o zvládání hněvu, když údajně v hádce rozbila láhev od piva o přední sklo cizího auta. Po zatčení v roce 2001 za řízení pod vlivem k alkoholu, k němuž se přiznala, musela absolvovat pět dnů veřejně prospěšných prací, píše AP.

Dohertyová v roce 2015 oznámila, že jí byla diagnostikována rakovina prsu a že podstupuje léčbu. Informace se do médií dostala poté, co herečka podala žalobu na své bývalé manažery, v níž tvrdila, že špatně hospodařili s jejími penězi a nechali zaniknout její zdravotní pojištění. Spor urovnali o rok později. V únoru 2020 Dohertyová oznámila, že se jí rakovina vrátila a že je ve čtvrtém stadiu. V roce 2023 jí lékaři odstranili nádor na mozku a herečka oznámila, že se jí zhoubná nemoc rozšířila také do kostí.

