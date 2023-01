Zemřela Marfuša z Mrazíka. Herečce bylo 79 let

Ve věku 79 let dnes zemřela ruská herečka Inna Čurikovová, píše agentura Interfax. Čechům byla nejvíc známá asi jako Marfuša z ruské filmové pohádky Mrazík. Dvakrát navštívila také karlovarský festival a v lednu 2003 byla hostem Febiofestu.

Reklama

Čurikovová, která podlehla dlouhé nemoci, má na kontě desítky filmů, mnoho divadelních a televizních rolí a je nositelkou řady cen včetně Stříbrného medvěda z Berlinale 1984 za roli v melodramatu Válečná romance.

Před kamerou začala sbírat zkušenosti počátkem 60. let, ale dlouho se musela spokojovat jen s epizodními, komicky laděnými rolemi. Nové obzory se jí otevřely koncem 60. let, kdy se poprvé pracovně setkala s debutujícím režisérem Glebem Panfilovem, který v ní nalezl nejen svou životní partnerku, ale i protagonistku téměř všech svých filmů.

V Česku zůstane zřejmě navždy nejvíce v paměti jako Marfuša, rozmazlená, zlá a ořechy neustále louskající sestra hodné Nastěnky z Mrazíka.