Vyplácí se pečovat o dobro zákazníků i zaměstnanců, říká CEO T-Mobilu Melinda Szabó
Stabilní síť, adekvátní hodnota za vynaložené peníze a služby orientované na budoucnost tvoří mix, díky kterému se můžete odlišit od konkurence, říká v nové epizodě podcastu Global Minds generální ředitelka a členka představenstva společností T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Melinda Szabó.
Historicky první žena v čele tuzemské divize T-Mobilu je zodpovědná i za slovenská aktiva operátora, tedy Slovak Telekom. Role CEO se ujala 1. června 2024, do té doby působila na pozici Senior Vice President B2C Growth Europe v mateřské společnosti Deutsche Telekom.
První věc, která ji překvapila po nástupu do současné role, byla míra orientace na zákazníka a vysoká úroveň realizace byznysových záměrů. „Dá se říci, že v obou zemích jsem pozorovala až obsesi v zaměření na zákazníka. Druhá věc, která na mě udělala dojem, byla špičková realizace,“ říká na úvod.
Zákaznická zkušenost je ostatně oblast, v níž má Szabó velmi dobré renomé. Získala jej právě na své předchozí pozici, kde se přičinila o zlepšení vnímání značky T-Mobile partnery a zákazníky. Samotný fokus na zákaznickou zkušenost ale k zlepšení finančních výsledků podle ní nestačí. „Jistě je důležité mít vhled do specifik místního trhu a pečovat o oblast zákaznické zkušenosti, ale stejně důležitý je zápal a vztah zaměstnanců k vlastní značce. Jakmile toto správně vyladíte, projeví se to ve finančních výsledcích,“ myslí si Szabó. „Lepší finanční výsledky znamenají, že máte více zdrojů, které můžete investovat do lepších služeb. Je to takový koloběh, ale je na něm vidět, že pečovat o dobro zákazníků i zaměstnanců se vyplácí,“ dodává.
Jak se do čela mezinárodního týmu dostane česká manažerka? Jak náročné projekty se pod jejím vedením realizují? A jakou radu ohledně jednání se šéfy má pro méně zkušené kolegy? Hostem dalšího dílu podcastové série Global Minds, která představuje vlivné byznysové expaty, je výkonná ředitelka útvaru Shared Services&Operations v ČSOB Markéta Cechman.
Globální rozhled je pro práci v mezinárodním týmu nezbytností, říká Markéta Cechman z ČSOB
Leaders
Jak se do čela mezinárodního týmu dostane česká manažerka? Jak náročné projekty se pod jejím vedením realizují? A jakou radu ohledně jednání se šéfy má pro méně zkušené kolegy? Hostem dalšího dílu podcastové série Global Minds, která představuje vlivné byznysové expaty, je výkonná ředitelka útvaru Shared Services&Operations v ČSOB Markéta Cechman.
Jak se odlišit
Na tuzemském trhu mobilní operátoři složitě hledají cesty k získání konkurenční výhody. Ať už jde o ceny, kvalitu sítě a digitálních služeb či zákaznický servis, prostor k odlišení není velký. Podle Szabó to chce vyvážený mix. „Naprostým základem je spolehlivá síť, ať mobilní nebo pevná. Na to se primárně soustředíme v každé zemi,“ říká šéfka T-Mobilu. Za podstatné považuje poskytovat klientům za jejich peníze adekvátní hodnotu a služby orientované na budoucnost. „Takové nastavení může vést k tomu, že se od ostatních odlišíte,“ dodává.
Szabó připouští, že investice do sítě jsou jak nezbytnost, tak velmi komplikovaná záležitost. Vývoj jde rychle dopředu a ne vždy respektuje reálné možnosti ve fyzickém světě. „Investice do sítě jsou superdůležité, protože technologie se stále vyvíjejí. Sotva jsme se sžili s 5G, již vyhlížíme příchod 6G. Druhá věc je, že i když máte 99procentní pokrytí, stále to není vše. Jedno procento zbývá. To mohou být různá slepá místa, která též musí být pokryta,“ vysvětluje CEO T-Mobilu.
Právě to poslední procento v pokrytí bývá podle Melindy Szabó nejtěžší. Svou roli v tom hraje ochota pomoci na straně veřejné správy, ale i jiná omezení. „Většinou jde o místa, která není snadné pokrýt buď z geografických důvodů, nebo z důvodu, že jde o území v nějakém režimu ochrany. Spolupráce s úřady je pak nutností,“ vysvětluje.
„Když jsem tu nabídku slyšela, byla jsem nadšená,“ říká členka představenstva, ředitelka pro řízení rizik a ředitelka pro compliance v Komerční bance Anna Kouchkovsky v první epizodě nové sezóny podcastu Global Minds, který představuje vlivné expaty formující tuzemský byznys.
Pozici v Česku jsem přijala bez váhání, říká Anna Kouchkovsky z Komerční banky
Leaders
„Když jsem tu nabídku slyšela, byla jsem nadšená,“ říká členka představenstva, ředitelka pro řízení rizik a ředitelka pro compliance v Komerční bance Anna Kouchkovsky v první epizodě nové sezóny podcastu Global Minds, který představuje vlivné expaty formující tuzemský byznys.
Bezpečné digitální prostředí
V poslední době plné geopolitických turbulencí a humbuku kolem AI byla poněkud upozaděna problematika ESG. Pro společnost s německým zázemím ale toto téma zůstává nadále prioritou, stejně jako pro Melindu Szabó. „Pro mě ESG určitě nemá zůstat jen na papíře. Je to nadále základ naší strategie,“ uvádí.
Smyslem opatření podle ní není jen úspora energie a uhlíková neutralita. „Z mého pohledu jsou důležité i další věci spojené s ESG. Například inkluze, která zahrnuje třeba i otázku digitální propasti, stále ve společnosti přítomné. Nejde přitom jen o to, zda mají například senioři přístup k technologiím, ale také zda jsou v této sféře vítáni a přináší jim to nějaká řešení. Může to hrát významnou roli z hlediska atraktivity pro zákazníky,“ pokračuje Szabó. Společnost spustila program digitální akademie zaměřený na starší ročníky, který jim pomáhá s technologickou gramotností a zároveň podporuje jejich sebevědomí.
Zajišťovna VIG Re oznámila novou tříletou strategii s názvem VIGRe28, která vymezuje priority a strategické směřování firmy pro nadcházející období. „Chceme být předvídatelným a stabilním zajišťovatelem. Proto jsme se rozhodli strategii představit už na začátku roku 2026, abychom dali našim stávajícím i potenciálním novým klientům dostatek času se s ní seznámit,“ vysvětluje generální ředitel a předseda představenstva VIG Re Tobias Sonndorfer v podcastu Global Minds, který představuje mezinárodní manažery ovlivňující byznys v Česku.
Chceme být viditelnější v Asii. Začneme otevřením kanceláře v Singapuru, říká šéf zajišťovny VIG Re Tobias Sonndorfer
Leaders
Zajišťovna VIG Re oznámila novou tříletou strategii s názvem VIGRe28, která vymezuje priority a strategické směřování firmy pro nadcházející období. „Chceme být předvídatelným a stabilním zajišťovatelem. Proto jsme se rozhodli strategii představit už na začátku roku 2026, abychom dali našim stávajícím i potenciálním novým klientům dostatek času se s ní seznámit,“ vysvětluje generální ředitel a předseda představenstva VIG Re Tobias Sonndorfer v podcastu Global Minds, který představuje mezinárodní manažery ovlivňující byznys v Česku.
V této souvislosti manažerka též zmiňuje celofiremní program Deutsche Telekom určený naopak mladým a zaměřený na bezpečí digitálního prostředí, zejména na otázku hate speech a kyberšikany. „Deutsche Telekom je v této otázce velmi hlasitý a jeho názor jednoznačný. Spolupracujeme s nevládními organizacemi, což nám pomáhá cílit na správné publikum. Myslím, že to je i společný cíl národních vlád. My chceme být velmi aktivní, protože chápeme svůj díl odpovědnosti,“ přibližuje Szabó.
Co dalšího v podcastu zaznělo
Proč v Česku významně roste využití mobilních dat a co to znamená?
Jak daleko je v T-Mobilu proces adopce nástrojů AI a s jakou strategií?
A jak Melinda Szabó vnímá, že stojí v čele divize globálně významné firmy s velkými možnostmi, která ale působí ve strategickém a velmi regulovaném prostředí?
I o tom se diskutovalo v podcastu Global Minds. Aktuální epizodu podcastu Global Minds sledujte v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či YouTube.
Američanka, která v Česku řídí školu, vyučující podle britských vzdělávacích standardů. To zní jako mix, v němž o pikantní momenty nemůže být nouze. A toto zdání neklame. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základní školu, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila školu. Tak jsme otevřeli základní školu. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ říká Lana Gergisak v podcastu Global Minds, který představuje inspirativní lídry s mezinárodním přesahem.
Chyby jsou přirozené. Netrestáme je, jdeme po příčině, říká zakladatelka školy CPIS Lana Gergisak
Zprávy z firem
Američanka, která v Česku řídí školu, vyučující podle britských vzdělávacích standardů. To zní jako mix, v němž o pikantní momenty nemůže být nouze. A toto zdání neklame. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základní školu, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila školu. Tak jsme otevřeli základní školu. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ říká Lana Gergisak v podcastu Global Minds, který představuje inspirativní lídry s mezinárodním přesahem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.