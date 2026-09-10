Pozici v Česku jsem přijala bez váhání, říká Anna Kouchkovsky z Komerční banky
„Když jsem tu nabídku slyšela, byla jsem nadšená,“ říká členka představenstva, ředitelka pro řízení rizik a ředitelka pro compliance v Komerční bance Anna Kouchkovsky v první epizodě nové sezóny podcastu Global Minds, který představuje vlivné expaty formující tuzemský byznys.
Anna Kouchkovsky má za sebou velmi zajímavou kariérní dráhu a odbornou specializaci, díky níž se v této epizodě dozvíme třeba o souvislostech mezi kapitálovými trhy a oblastí řízení rizik v bankovnictví.
Původně se však Kouchkovsky nechystala vstoupit do světa rizik. Její studium sice souviselo s financemi, ale zahrnovalo i právo. „Studovala jsem podnikové prostředí a obchodní právo. Měla jsem však příležitost absolvovat stáž v obchodním oddělení jedné francouzské banky a zalíbilo se mi to. Poté mi byla nabídnuta práce v Société Générale, v níž se v té době rozvíjela oblast kapitálových trhů,“ říká. Tento sektor si oblíbila, protože ji přitahovalo prostředí kapitálových trhů. „Toto prostředí je velmi náročné, protože musíte být rychlí v rozhodování, ale zároveň potřebujete analytické schopnosti, protože musíte opravdu rozumět danému prostředí a správně vypočítat riziko, které podstupujete,“ dodává.
S přesunem za prací do ciziny je spojena řada povinností, které stojí spoustu energie. Chce to proto adekvátní nastavení, je přesvědčen Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment. „Kdo pomýšlí na kariéru v zahraničí, musí být do své práce skutečně zapálený,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje vysoké zahraniční manažery formující byznys v Česku.
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S přesunem za prací do ciziny je spojena řada povinností, které stojí spoustu energie. Chce to proto adekvátní nastavení, je přesvědčen Doğu Kir, viceprezident Vodafonu pro spotřebitelský segment. „Kdo pomýšlí na kariéru v zahraničí, musí být do své práce skutečně zapálený,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje vysoké zahraniční manažery formující byznys v Česku.
Jak vysvětluje Kouchkovsky, na francouzských obchodních školách studenti obvykle studují hlavní a vedlejší obor. Ona si vybrala finance a právo. „Pro právo jako vedlejší obor jsem se rozhodla, protože mi připadalo žádoucí pochopit, jak se rýsují pravidla hry pro naše fungování. A dnes mi to pomáhá i v mé současné práci,“ pochvaluje si rozhodnutí, kterého nikdy nelitovala.
Její kariérní dráha ukazuje, že je možné najít dobrou rovnováhu mezi prací a soukromým životem a založit rodinu prakticky hned na začátku kariéry. „Vdala jsem se mladá a děti jsem měla, když mi bylo kolem pětadvaceti let. Bylo tedy docela náročné skloubit soukromý život s tím profesním,“ říká a dodává, že kdyby se ohlédla zpět, dnes by některé věci udělala jinak, aby si mohla více užít dětství svých potomků. Manžel působil ve stejném oboru, takže oba byli velmi zaneprázdněni. „Ale dařilo se nám si vyhradit společný čas a z dětí jsou dnes skvělí dospělí,“ pokračuje.
Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.
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Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.
Posun k riziku
Téměř dvě desetiletí strávila v sektoru kapitálových trhů. Poté následoval zdánlivě drastický posun směrem k riziku. Impulsem k této změně byla její bývalá kolegyně. „Náhodou jsme se potkaly. Řekla mi, čím se zabývá, a že potřebuje zástupce. Požádala jsem o dva týdny na rozmyšlenou, ale už po třech dnech jsem jí zavolala, že tu práci vezmu. Bylo na čase něco změnit,“ říká a dodává, že tento krok dával smysl. „Na kapitálových trzích se riziková a obchodní stránka věcí prolínaly. Řízení rizik bylo nedílnou součástí práce.“
Dalším zlomem v kariéře byl rok 2018, kdy se Kouchkovsky vydala na mezinárodní kariérní dráhu a přestěhovala se z Francie do Moskvy. V tamní Rosbank převzala vedení oddělení řízení rizik a byla členkou představenstva. Za výhodu považuje, že tam získala hlubší porozumění retailovému bankovnictví. Z osobního hlediska to však bylo náročné, i když se nemusela obávat jazykové bariéry. „Mluvím rusky. Vyrostla jsem v obou kulturách. Byla to ale výzva, protože jsem se přestěhovala sama. Moje děti již studovaly, ale určitě nebyly samostatné. Takže to bylo velmi těžké rozhodování. Tehdy jsem netušila, že se blíží pandemie covidu, která mě téměř na dva roky úplně odřízne od rodiny,“ vzpomíná.
Američanka, která v Česku řídí školu, vyučující podle britských vzdělávacích standardů. To zní jako mix, v němž o pikantní momenty nemůže být nouze. A toto zdání neklame. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základní školu, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila školu. Tak jsme otevřeli základní školu. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ říká Lana Gergisak v podcastu Global Minds, který představuje inspirativní lídry s mezinárodním přesahem.
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Američanka, která v Česku řídí školu, vyučující podle britských vzdělávacích standardů. To zní jako mix, v němž o pikantní momenty nemůže být nouze. A toto zdání neklame. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základní školu, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila školu. Tak jsme otevřeli základní školu. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ říká Lana Gergisak v podcastu Global Minds, který představuje inspirativní lídry s mezinárodním přesahem.
Do Prahy přes Lucembursko
Po čtyřech letech v Moskvě se přestěhovala do Lucemburska, kde nastoupila na pozici zástupkyně generálního ředitele ve Société Générale Luxembourg. To znamenalo další změnu v jejích pracovních povinnostech. „Byla to jiná role, protože tato dceřiná společnost se zaměřuje na velmi specifické oblasti korporátního bankovnictví a nemá žádnou síť pro retailové klienty,“ říká host pořadu Global Minds. Její práce obnášela mnohem častější kontakt s regulačními orgány. „Dříve jsem komunikovala s ruskou centrální bankou i s Evropskou centrální bankou, ale ne tak pravidelně,“ vysvětluje.
Atmosféru v Lucembursku popisuje jako velmi multikulturní, ovlivněnou francouzskými a německými prvky s nádechem belgického vlivu. Byla to spolu s jejími předchozími zkušenostmi dostatečná průprava k působení v České republice?
„Pozice v Komerční bance je vlastně syntézou mých předchozích pozic. Nová země, jedna z předních českých bank – která není plně ve vlastnictví Société Générale – zabývající se jak korporátním, tak retailovým bankovnictvím, což znamená velmi široký záběr. Zastávám pozici v představenstvu, jsem ředitelkou pro řízení rizik a také ředitelkou pro compliance. Jde tedy o kombinaci velmi technické pozice se spíše strategickou funkcí v představenstvu,“ komentuje Kouchkovsky. „Řekla bych, že jde o přirozený vývoj. A moje předchozí role mi samozřejmě hodně pomohly při nástupu do této nové funkce. Na začátku mi ale dalo hodně práce přizpůsobit se a porozumět novému prostředí,“ dodává.
Mohla pracovat v tureckém bankovním sektoru, stejně jako v diplomacii. Díky svému odvážnému životnímu postoji však Nemika Menevse v současnosti vede tuzemskou fin-tech společnost. „Nikdy jsem si nemyslela, že budu generální ředitelkou české firmy. Ale život přináší spoustu zajímavých věcí,“ říká generální ředitelka společnosti Twisto v podcastu Global Minds, který představuje expaty s výrazným vlivem na českou ekonomiku.
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Mohla pracovat v tureckém bankovním sektoru, stejně jako v diplomacii. Díky svému odvážnému životnímu postoji však Nemika Menevse v současnosti vede tuzemskou fin-tech společnost. „Nikdy jsem si nemyslela, že budu generální ředitelkou české firmy. Ale život přináší spoustu zajímavých věcí,“ říká generální ředitelka společnosti Twisto v podcastu Global Minds, který představuje expaty s výrazným vlivem na českou ekonomiku.
Kouchkovsky přiznává, že již během svého působení v Rosbank měla dobrý přehled o činnosti Komerční banky a že jí tato česká banka v mnoha ohledech sloužila jako inspirace. „V té době jsme spolu hodně spolupracovali, protože jsme se inspirovali tím, jak Komerční banka vytvořila zcela agilní prostředí, a tento model jsme převzali,“ říká.
Už tehdy ji napadlo, že Komerční banka by pro ni jednoho dne mohla být vhodnou adresou. „Když mi tu nabídku dali, byla jsem nadšená ze 100 procent,“ uzavírá.
Co obnášelo převzetí vedoucí pozice v Komerční bance a práce na českém trhu?
Jaká je v současné době její hlavní úloha jako ředitelky pro řízení rizik a compliance?
A bylo na začátku její kariéry v České republice něco zvlášť překvapivého?
To vše se dozvíte v podcastu Global Minds, ve kterém vystupují přední expati ze zahraničí i z České republiky. Aktuální epizoda s Annou Kouchkovsky se přehrává v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.