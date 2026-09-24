Globální rozhled je pro práci v mezinárodním týmu nezbytností, říká Markéta Cechman z ČSOB
Jak se do čela mezinárodního týmu dostane česká manažerka? Jak náročné projekty se pod jejím vedením realizují? A jakou radu ohledně jednání se šéfy má pro méně zkušené kolegy? Hostem dalšího dílu podcastové série Global Minds, která představuje vlivné byznysové expaty, je výkonná ředitelka útvaru Shared Services&Operations v ČSOB Markéta Cechman.
Základní kámen mezinárodní kariéry Markéty Cechman byl položen před čtyřmi lety. Tehdy dostala příležitost vést z Česka mezinárodní projekt KBC, tedy mateřské společnosti ČSOB. „Už tehdejší projekt od počátku vyžadoval každodenní úzkou spolupráci se zástupci firem ve všech pěti zemích, kde je KBC přítomna,“ říká host podcastu. „Byla to velká zkušenost, díky níž jsem si zlepšila vyjednávací schopnosti, asertivitu a diplomacii,“ pochvaluje si.
V rámci KBC šlo o první mezinárodní projekt pod českou taktovkou. Není proto překvapivé, že s tím byla spojena i jistá dávka nervozity. „Cítila jsem pokoru, respekt a obavy, ale má tehdejší šéfka mě hodně podporovala a dodávala mi odvahu,“ přiznává.
Kývnout na tuto příležitost se rozhodla mimo jiné i proto, že projektu věřila. „Pro mě je vždy důležité vidět smysl v tom, co dělám. Tento projekt mi připadal a nadále připadá jako velmi smysluplný,“ říká Cechman.
„Když jsem tu nabídku slyšela, byla jsem nadšená,“ říká členka představenstva, ředitelka pro řízení rizik a ředitelka pro compliance v Komerční bance Anna Kouchkovsky v první epizodě nové sezóny podcastu Global Minds, který představuje vlivné expaty formující tuzemský byznys.
Pozici v Česku jsem přijala bez váhání, říká Anna Kouchkovsky z Komerční banky
Leaders
„Když jsem tu nabídku slyšela, byla jsem nadšená,“ říká členka představenstva, ředitelka pro řízení rizik a ředitelka pro compliance v Komerční bance Anna Kouchkovsky v první epizodě nové sezóny podcastu Global Minds, který představuje vlivné expaty formující tuzemský byznys.
O co šlo? Projekt vedený týmem Markéty Cechman se týkal sběru dat pro účely reportingu. „Regulace finančního trhu stále bobtná, což zvyšuje tlak na to, abychom měli kvalitní sjednocená data a reporting byl co nejjednodušší a nevyžadoval zdlouhavou konsolidaci za jednotlivé země,“ vysvětluje Cechman a dodává, že součástí projektu je i tzv. Contract Life Cycle Management, který se týká partnerů a třetích stran. „Sleduje to end-to-end smluvní vztahy s dodavateli od počátku vyjednávání po ukončení spolupráce. Cílem je sběr a validace nejrůznějších dat uplatnitelných v reportingu a ztransparentnění spolupráce napříč zeměmi, v nichž KBC působí.“
Překonat šumy
Takový projekt od účastníků samozřejmě vyžaduje odborné znalosti. Jelikož jde ale o projekt mezinárodní, není odborná stránka tím jediným podstatným. „U každé mezinárodní spolupráce je největší počáteční výzvou překonání kulturních a operačních šumů. To obnáší sladit různé styly komunikace a očekávání ohledně způsobu a tempa práce,“ myslí si Cechman.
Platí to i v případě dalšího mezinárodního projektu, do nějž se Cechman pustila. „Nedávno jsem přijala další výzvu, a to vést transformaci skupiny ČSOB, což je opět úsilí koordinované s kolegy z celé KBC,“ přibližuje Cechman. Takové nastavení je pro ni již přirozené a v lecčems jí vyhovuje více než práce v týmu složeném jen z Čechů. „Baví mě to stále víc, protože ta různorodost kultur, povah a stylu práce generuje více kreativity a tím i inovací. Zároveň to člověka učí empatii. Každý si neseme nějaké předsudky a toto je dobrá příležitost, jak se naučit více naslouchat a být otevřený,“ komentuje specifika mezinárodní spolupráce. Otevřenost na osobní úrovni se pak doplňuje s další vlastností, která je podle Cechman pro účast na mezinárodních projektech nezbytností. „Dnes žijeme životy, které jsou mnohem více globální, než tomu bývalo v minulosti. Proto by i mezinárodní manažeři měli mít global mind,“ je přesvědčena.
Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.
V devadesátých letech nikdo nedřel tak jako Češi, říkají Rob Irving a Petr Zákoucký z Dentons
Leaders
Místo aby své první zisky vyvedli do daňových rájů, je čeští podnikatelé reinvestovali a vytvořili silné mezinárodní a finanční skupiny se sídlem v Praze, myslí si výkonný spoluvedoucí globální právnické firmy Dentons pro oblast korporátního práva a fúzí a akvizic v Evropě Rob Irving. „Jedním z důvodů, proč jsem tu, je záměr pomáhat českým firmám s globální působností a usnadňovat jim vytváření hodnot,“ říká v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku. Do studia ho doprovodil partner pražské kanceláře Dentons Petr Zákoucký, vedoucí praxe energetiky a infrastruktury a výkonný spoluvedoucí praxe korporátního práva a fúzí a akvizic v pražské kanceláři Dentons.
Nejvíc o tom víš ty!
Různorodé národnostní vlivy jsou v KBC zastoupeny nejen v dílčích pracovních skupinách, ale i ve vedení. „I v našem nejvyšším orgánu, kterým je Executive Committee, je mezinárodní zastoupení. To přináší obohacení mimo jiné v tom, že to brání určité provozní slepotě,“ pokračuje Cechman.
Právě před tímto tělesem musela své vize realizace mezinárodních projektů obhájit. „Poprvé jsem byla hodně nervózní, stále jsem se ujišťovala, zda všechno vím, a dohledávala informace. Na druhou stranu jsem ale už dost zkušená, abych věděla, že pokaždé se někdo zeptá na něco, co nevím,“ popisuje zákonitost korporátu. „Naučila jsem se říct ‚nevím‘ a nemít z toho špatný pocit. Jsme lidé, nikdo neví vše,“ říká a přidává dobrou radu všem, kteří trpí podobnými obavami. „Když na takové schůzky připravuji své kolegy, vždy jim říkám: ‚Uvědom si, že o tom projektu a celé agendě víš tisíckrát víc než oni.‘“ uzavírá Cechman.
Mohla pracovat v tureckém bankovním sektoru, stejně jako v diplomacii. Díky svému odvážnému životnímu postoji však Nemika Menevse v současnosti vede tuzemskou fin-tech společnost. „Nikdy jsem si nemyslela, že budu generální ředitelkou české firmy. Ale život přináší spoustu zajímavých věcí,“ říká generální ředitelka společnosti Twisto v podcastu Global Minds, který představuje expaty s výrazným vlivem na českou ekonomiku.
Když máte zápal a ambice, nemůže to skončit špatně, říká šéfka Twista Nemika Menevse
Leaders
Mohla pracovat v tureckém bankovním sektoru, stejně jako v diplomacii. Díky svému odvážnému životnímu postoji však Nemika Menevse v současnosti vede tuzemskou fin-tech společnost. „Nikdy jsem si nemyslela, že budu generální ředitelkou české firmy. Ale život přináší spoustu zajímavých věcí,“ říká generální ředitelka společnosti Twisto v podcastu Global Minds, který představuje expaty s výrazným vlivem na českou ekonomiku.
Co dalšího v podcastu zaznělo
Má se člověk speciálně připravit na změnu stylu práce, když se jeho šéfem má stát expat?
Proč si mezinárodní týmy někdy nerozumí, i když je všem vše jasné?
A setkala se Markéta Cechman ze strany zahraničních manažerů s předsudečným či stereotypním vnímáním Čechů?
I o tom byla řeč v podcastu Global Minds. Aktuální epizoda se spouští v úvodu článku. Najdete ji taky na oblíbených podcastových platformách či na YouTube.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.