Ve věku 100 let zemřel válečný veterán a pilot RAF Emil Boček

Zemřel válečný veterán a bývalý český stíhací pilot britského Královského letectva (RAF) Emil Boček, bylo mu 100 let.

O úmrtí brněnského rodáka, posledního žijícího letce RAF českého původu, informovalo na facebooku Komunitní centrum pro válečné veterány Brno. Boček byl rodák z Brna-Tuřan, v poslední době žil v jednom z brněnských domovů pro seniory.

"Generál Boček bojoval za to, aby naše země byla demokratická, svobodná a nezávislá. Ať odpočívá v pokoji," uvedl na twitteru premiér Petr Fiala (ODS). Ještě v únoru přijímal Boček gratulanty ke 100. narozeninám. Primátorce Brna Markétě Vaňkové (ODS) tehdy řekl, že je spokojený, že z dlouhého života nejraději vzpomíná právě na Británii za druhé světové války. "Tam bylo dobře. Ty spitfiry, to byly perfektní mašiny. Nebylo to náročný, bylo to moc dobrý," uvedl Boček.

"S velkým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí generála Emila Bočka. Poslední z generace pilotů, kteří bojovali ve druhé světové válce, nám byl vzorem a inspirací. Jsem rád, že jsem mu mohl minulý týden v Brně předat osobní dopis od krále Karla III. Čest jeho památce!," uvedl britský velvyslanec v ČR Matt Field.

Boček odešel bojovat z nacisty obsazeného Československa v 16 letech. Zúčastnil se bojů o Francii, poté v Británii vstoupil do RAF, kde působil jako mechanik. Letecký výcvik absolvoval v Kanadě a od roku 1944 se v řadách československé 310. stíhací perutě v britském letectvu na spitfirech účastnil vzdušných bojů. Na svém kontě má 26 operačních letů, nalétal 73 hodin a 50 minut.

Brzy po druhé světové válce odešel Boček do civilu, nesdílel tak osud svých někdejších spolubojovníků, kteří se stali po komunistickém převratu terčem represí, případně emigrovali. "Zrovna pan generál Boček měl štěstí, jemu se perzekuce vyhnula. Demobilizoval v březnu 1946 a odešel do civilního zaměstnání," uvedl nedávno historik Jan Břečka. Boček pracoval nejdříve jako automechanik, poté soustružník.

Za bojové hrdinství obdržel vysoká československá a britská válečná vyznamenání. Prezident Václav Klaus mu v roce 2010 propůjčil nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva III. třídy, prezident Miloš Zeman mu v roce 2019 udělil stejný řád nejvyšší třídy. Sté narozeniny oslavil Boček v únoru, v dopise mu gratuloval i britský král Karel III.

