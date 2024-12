Papež ve vánočním poselství vyzval k ukončení války na Ukrajině

Papež František ve svém tradičním vánočním poselství na Boží hod vyzval k překonání rozdílů a umlčení zbraní ve světě, jejž sužují četné konflikty a humanitární krize. Otevřeně přitom vyzval k jednání mezi Ukrajinou a Ruskem o ukončení války. Tu zahájil Kreml svou invazí před téměř třemi lety a připravila o život desítky tisíc lidí. Informují o tom tiskové agentury.

Ve svém poselství Městu a světu (Urbi et orbi) před tisícovkami lidí shromážděnými na Svatopetrském náměstí František přímo zmínil konflikt na Ukrajině a vyzval k „odvaze otevřít dveře k jednání“. Z balkonu svatopetrského chrámu prohlásil: „Nechť na válkou zmítané Ukrajině utichne zvuk zbraní!“ Vyzval také ke „gestům dialogu a setkání, aby bylo dosaženo spravedlivého a trvalého míru“.

František se letos stal terčem kritiky ukrajinských představitelů, když řekl, že země by měla mít odvahu „vyvěsit bílou vlajku“ a jednat s Ruskem o ukončení války. Bez návratu do předválečných hranic to dříve odmítal i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, od zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA však jeví větší ochotu k jednání, píše agentura Reuters.

Ruská armáda ve středu ráno provedla další masivní úder pomocí více než 70 balistických i řízených střel a stovky dronů proti energetickému systému Ukrajiny, což Zelenskyj označil v době vánočních svátků za nelidský čin.

Osmaosmdesátiletý František, který slaví dvanácté Vánoce svého pontifikátu, vyzval také k ukončení dalších konfliktů, ať už politických, sociálních či vojenských, v Libanonu, Mali, Mosambiku, Venezuele, Nikaragui a na Haiti.

Papež se v poslední době staví čím dál kritičtěji také k izraelské vojenské kampani v Gaze, kterou o víkendu označil za „krutost“. Na Boží hod opět vyzval k příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás a k propuštění zbývajících izraelských rukojmích držených touto teroristickou skupinou. Humanitární situaci v Gaze přitom označil za nesmírně vážnou a vyzval, aby se „dveře k dialogu a míru otevřely dokořán“.

