Musk plánuje vlastní školu za miliardy. Peníze na její výstavbu chce osvobodit od daně

Americký miliardář a šéf a zakladatel mnoha firem včetně Tesly či SpaceX Elon Musk se chystá založit v texaském Austinu vlastní školu. Agentura Bloomberg z jeho daňového přiznání vyčetla, že už na ni vyčlenil 100 milionů dolarů (2,2 miliardy korun). Nejbohatší muž na světě žádá o osvobození těchto prostředků od daně.

Podle dokumentů, které se Bloombergu podařilo získat, Musk plánuje základní a střední školu s počátečním počtem 50 žáků. Ta by se měla zaměřit na předměty, pro které se v angličtině používá zkratka STEM (science, technology, engineering and mathematics), tedy na vědu, technologii, inženýrství a matematiku. Vzdělávací instituce bude zaměstnávat „zkušené vyučující“ a bude mít tradiční učební plán obohacený o praxi ve formě „simulací, případových studií, výrobních a návrhářských projektů a laboratorních prací“.

Až budou fungovat nižší stupně školy, chce Musk plánované vzdělávací aktivity rozšířit a založit univerzitu. Ta se má financovat ze školného a darů. Prostředky by jí mohla poskytovat i Muskova charitativní organizace The Foundation, do níž loni vložil akcie výrobce elektromobilů Tesla v hodnotě 2,2 miliardy dolarů. V dokumentech se píše, že základní a střední škola neplánuje zavádět školné. Studenti budou vybíráni podle prospěchu.

Podle odhadů amerického časopisu Forbes daroval Musk na charitu už více než 400 milionů dolarů. Ve velkém také věnoval charitativním organizacím akcie Tesly a to podle týdeníku Der Spiegel zřejmě i kvůli daňovým výhodám. Akcie darované na charitu podle odborníků nepodléhají dani z kapitálových výnosů, jako by tomu bylo v případě jejich prodeje.

Není to poprvé, co 52letý Musk založil školu nebo projevil zájem o otevření univerzity, připomíná Bloomberg. Zhruba před deseti lety vytvořil v kalifornském kampusu SpaceX školu Ad Astra pro svých pět dětí a několik dětí zaměstnanců této své vesmírné společnosti. Když se Musk v roce 2020 přestěhoval do Texasu, přestěhovala se i škola.

Austin, kde sídlí hlavní kampus státní Texaské univerzity, se stává semeništěm inovací v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Austinská univerzita, která vznikla před dvěma lety jako alternativa k tradičním americkým vysokým školám, plánuje otevřít na podzim první ročník pro 100 studentů. Škola, kterou podporují významné osobnosti z akademické a finanční sféry, včetně historika Nialla Fergusona, bývalého ministra financí Larryho Summerse a obchodníka Joea Lonsdalea, získala ve formě soukromých darů přibližně 200 milionů dolarů.