Musk ovlivňuje volby. Dvěma voličům předal milionový šek

Miliardář Elon Musk v neděli předal dvěma voličům ve Wisconsinu šeky na milion dolarů (23 milionů korun) a dalším slíbil menší částky, pokud v ostře sledovaných volbách pomohou zvolit konzervativního kandidáta na post soudce nejvyššího soudu státu Wisconsin. Hlasování, které se uskuteční 1. dubna, určí ideologické směřování soudu, jenž se bude zabývat klíčovými otázkami, jako jsou práva na potraty nebo pracovní práva. Wisconsin je jeden ze států, kde jsou síly demokratů a republikánů vyrovnány, připomněla agentura AP.

Musk je mimo jiné ředitelem automobilky Tesla a poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa. V neděli na předvolebním mítinku v Green Bay ve Wisconsinu rozdával obrovské šeky, aby vyvolal nadšení pro volby do nejvyššího soudu. Ty jsou už teď nejdražšími soudními volbami v historii USA.

Musk také oznámil, že příznivcům konzervativního kandidáta zaplatí 20 dolarů (460 Kč) za každého voliče, kterého v následujících dvou dnech přilákají.

Miliardář uvedl, že vynakládá peníze s cílem zvýšit povědomí o souboji, v němž liberálka Susan Crawfordová zřejmě vede před konzervativcem Bradem Schimelem. Musk spolu se skupinami, které podporuje, utratili více než 20 milionů dolarů (460 milionů korun) na Schimelovu kampaň.

„Myslím, že to bude důležité pro budoucnost civilizace. Je to až tak významné,“ řekl Musk.

Podle Muska by se nejvyšší soud státu mohl zabývat přerozdělením kongresových obvodů, což by mohlo v konečném důsledku ovlivnit, která strana ovládne Sněmovnu reprezentantů USA. Republikáni teď ve sněmovně mají těsnou většinu. „Pokud nejvyšší soud (ve Wisconsinu) bude moci překreslit obvody,... připraví Wisconsin o dvě křesla na straně republikánů. Pak se pokusí zastavit všechny vládní reformy, které pro vás, Američany, děláme,“ prohlásil Musk.

Crawfordová a její spojenci proti Muskově kampani protestují, protože podle nich miliardář usiluje o vliv na soud.

V neděli nejvyšší soud státu jednomyslně odmítl projednat žalobu wisconsinského generálního prokurátora podporovaného Demokratickou stranou, který chtěl Muskovi na poslední chvíli zabránit v předání šeků dvěma voličům. Soud rozhodnutí vydal jen několik minut před plánovaným začátkem mítinku.

Nejvyšší soud státu Wisconsin se skládá ze sedmi soudců, kteří jsou voleni v celostátních nestranických volbách. Přestože je soud oficiálně nestranický, jeho soudci jsou obecně považováni za osoby s konzistentními ideologickými postoji. Liberální soudci mají v současné době u soudu většinu čtyři ku třem. Demokratická strana podporuje liberální soudce a kandidáty.

