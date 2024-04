Vítězství Pellegriniho? Obávám se ovládnutí Slovenska vládní koalicí, říká šéf realitní skupiny MGM

Slovensko si volí svého nového prezidenta. O post hlavy státu usilují dva zcela rozdílní kandidáti. Diplomat Ivan Korčok a Peter Pellegrini propojený s Robertem Ficem. Právě druhý jmenovaný vzbuzuje obavy u mnohých. „Jako určitou hrozbu vidím například v možnosti zmírňování a promíjení trestů, paralelně s předchozími kauzami současné vládní koalice,“ říká k aktuálním volbám šéf realitní skupiny MGM a člen Národní asociace realitních kanceláří Slovenska Mário Glos.

Reklama

Co očekáváte od druhého kola prezidentských voleb na Slovensku?

Domnívám se, že výsledek letošních voleb prezidenta bude opravdu velmi těsný.

Jak se podle Vás po těchto prezidentských volbách změní, pokud se změní, česko-slovenské vztahy?

Nemyslím si, že by volba prezidenta měla nějaký výrazný vliv na změnu našich vztahů. V mnoha ohledech jsme si jako národy velmi blízcí a naše vztahy jsou už po generace nadstandardní. Česko-slovenské vztahy se utvářejí totiž léta a jedno prezidentské období je v tomto ohledu podle mne bezvýznamné. Koneckonců, i takovýto vztah je o lidech, a ne jen o politice.

Co vidíte jako největší hrozbu a přínos obou letošních prezidentských kandidátů?

Prezident v naší zemi, na Slovensku, má své pravomoci a povinnosti jasně definované v Ústavě. Jeho funkcí je reprezentovat naši zemi. Může důrazně poukazovat na to, co se v zemi děje, vetovat zákony, udělovat amnestie. Podle mého názoru je opoziční kandidát jakousi protiváhou vlády. Může například vracet zákony. Jako určitou hrozbu tak do budoucna vidím například v možnosti zmírňování a promíjení trestů, paralelně s předchozími kauzami současné vládní koalice. Stejně tak znepokojivé by mohlo být orientování se na východ namísto evropského směřování a prakticky kompletní ovládnutí země vládnoucí koalicí.

Jste pro přímou volbu prezidenta?

Ano, jsem příznivcem přímé volby prezidenta – je to podle mého názoru demonstrace přímé demokracie.

Stanislav Šulc: Slabý versus cinklý. Kdo se na Slovensku nepostaví Robertu Ficovi? Názory Slováci vyrazili k volebním urnám a budou vybírat nástupce Zuzany Čaputové. Ta po prvotním nadšení roli významného hráče na domácím politickém kolbišti spíše nenaplnila. Což ostatně potvrdil i výsledek loňských voleb, kdy vyhrála „druhá strana“. Dvojice finalistů pak v tomto trendu bude pokračovat – Ivan Korčok je na to příliš osamocený a Peter Pellegrini příliš spojený s Robertem Ficem. Stanislav Šulc Přečíst článek

Dalibor Martínek: Korčok, nebo Pellegrini? Čechům je to jedno. Hlavně, Slováci, postřílejte agresivní medvědy Názory Jméno Ivan Korčok, možná budoucí slovenský prezident, je v Česku úplně neznámé. Kdo že je tento Korčok, kterého si možná Slováci zvolí za prezidenta? Češi jsou zmatení, nikdo tu o něm nic neví. Kdo se o slovenské volby v Česku trochu zajímá, a není to moc lidí, hodí si jméno Korčok do Googlu. Možná to zní trošku přezíravě, na to byli Slováci vždy velmi citliví. Ale, bohužel, je to realita. Dalibor Martínek Přečíst článek

Ovlivňování eurovoleb. Německý politik českého původu Bystroň měl za to dostat peníze od Rusů Politika Poslanec německé Alternativy pro Německo (AfD) Petr Bystroň byl podle Bezpečnostní informační služby (BIS) jedním z politiků, kteří dostali peníze od ruské vlivové organizace, napsali Deník N a časopis Der Spiegel. Bystroň v reakci uvedl, že tvrzení českého média právně napadne. ČTK Přečíst článek