Kardinál Angelo Becciu dostal od soudu ve Vatikánu trest pět a půl roku vězení

Kardinál Angelo Becciu je vinen v případu zpronevěry při správě majetku katolické církve, rozhodl dnes soud ve Vatikánu, který mu udělil trest pět a půl roku vězení, uvedla agentura Reuters. Pětasedmdesátiletý Becciu je nejvýše postaveným církevním hodnostářem, který kdy stanul před vatikánským trestním soudem. Kardinálovi právníci uvedli, že jejich klient se proti verdiktu odvolá.

Soud se zabýval řadou finančních transakcí, na které dohlížel Becciu v době, kdy byl druhým nejvýše postaveným mužem na vatikánském Státním sekretariátu v letech 2011 až 2018. Velká část procesu se týkala nevýhodné investice 300 milionů liber (8,5 miliardy korun) do rekonstrukce luxusní nemovitosti v Londýně. Nemovitost nakonec Vatikán se zhruba třetinovou ztrátou prodal v roce 2022.

Jeden z nejzávažnějších finančních skandálů ve Vatikánu v posledních letech soud zkoumal od roku 2021. Becciu, který kdysi patřil k nejbližším spolupracovníkům papeže Františka, trval na své nevině. Prokurátor Alessandro Diddi pro kardinála žádal trest sedm let a tři měsíce vězení.

Spolu s Becciuem stanulo před soudem dalších devět lidí, kteří čelili obžalobě z praní špinavých peněz, podvodu, korupce, zneužití pravomoci a vydírání, napsala agentura DPA.

