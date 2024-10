Držíme první příčky v oblasti digitalizace, říká Kravčenko z Raiffeisenbank

Manažer digitální strategie pro korporátní klienty Raiffeisenbank Jaroslav Kravčenko vysvětluje, proč se při vývoji nových digitálních produktů nechávají inspirovat právě svými klienty a popisuje, v jakých oblastech banka firmám ulehčuje život právě díky digitalizaci procesů

Jak byste jednoduše popsal růst digitálního korporátního bankovnictví Raiffeisenbank za poslední rok?

V čerpání úvěrových produktů digitálním způsobem jsme u segmentu malých a středních firem skoro na 100 procentech. V praxi to znamená, že poradce nemusí s klientem vyplňovat papírové podklady k čerpání, fyzicky podepisovat, skenovat a posílat do banky. Klient si vše jednoduše vyplní a odešle přes internetové bankovnictví a podepíše jednoduše RB klíčem kdykoliv a odkudkoliv. Podobně jsme na tom i u otevření dalšího účtu, další měnové složky nebo změny dispozičních práv. V porovnání s ostatními bankami ve skupině držíme vždy první příčky.

Jakým způsobem zapojujete klienty do vývoje digitálních produktů?

Měsíčně jim dáváme možnost se vyjádřit o jejich spokojenosti. Hodnotí jako ve škole a uvádějí vlastní konkrétní nápady na zlepšení. Těch dostáváme velké množství. Potom se interně díváme na to, co klienty nejvíce trápí, a zveme je na modelace možného řešení. Využíváme Service Design, což je specifický přístup k navrhování služeb nebo produktů s důrazem na maximalizaci klientského zážitku, ale i potom jsme s klientem v kontaktu a testujeme jednotlivé fáze až do finálního produktu.

Jaký je aktuální stav rozvoje API v Raiffeisenbank? Jak roste počet klientů, kteří API služby využívají, a jaký vidíte potenciál pro další růst v této oblasti?

Rozvoj Premium API je jedna z našich priorit v korporátním segmentu. Podporuje to i fakt, že mnoho poskytovatelů účetních systémů již naše API služby do svého řešení integrovalo. Tím se staly pro klienta snadno dosažitelné. Klienti si čím dál více uvědomují efektivitu práce a úspory s tím spojené. Například od ledna tohoto roku jsme počet aktivních propojovacích certifikátů v oblasti malých a středních firem zvýšili o 60 procent. Je to oblast, kde je velký potenciál a dává nám smysl do ní investovat.

S rostoucí digitalizací se zvyšuje důraz na kybernetickou bezpečnost. Jakým způsobem Raiffeisenbank zajišťuje bezpečnost svých digitálních platforem pro korporátní klienty?

Oblast zabezpečení máme naštěstí zvládnutou velmi dobře a snažíme se i jako banka vychovávat klienty k zodpovědnému chování. Klienty rovněž edukujeme nereagovat na SMS nebo e-maily s výzvami k zaplacení nebo prosbou o pomoc. Je lepší takové zprávy ignorovat, případně ověřovat.

Jaké nové technologie, služby nebo inovace plánuje Raiffeisenbank zavést v rámci digitálního korporátního bankovnictví?

U Premium API plánujeme rozšíření palety služeb, které budou na míru i pro velké klienty. Testujeme spolupráci se start-upem Digitoo a pomáháme klientům digitalizovat účetnictví. Testujeme s nimi návrhy nového designu internetového bankovnictví, aby pro ně bylo maximálně ergonomické, a mnoho dalších inovací. Výhodou je, že od nápadu až po realizaci nás doprovází klient, takže umíme dodávat vylepšení přesně podle jeho přání.