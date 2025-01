Americký technologický sektor zraje. Startupisty nahrazují zkušení manažeři z politiky i BlackRocku

Budoucnost patří technologickému sektoru. O tom je přesvědčena řada investorů, firem, ale také nastupující americký prezident Donald Trump a jeho pravděpodobná vláda. Technologický sektor se tak začíná chystat na období výrazného růstu tržeb i vlivu. A pomoci mu k tomu mají nejzkušenější lidé na trhu. Firmy jako Meta Platforms (vlastník Facebooku či Instagramu) či OpenAI tak začali přetahovat zkušené manažery velkým firmám, které donedávna byly nejlákavějšími společnostmi světa.

Seznamte se s Adebayem Ogunlesim. Jde o mimořádně úspěšného muže, který založil investiční skupinu Global Infrastructure Partners a v kruzích Wall Street platí za nejlepšího „dealmakera“ na trhu. Vloni se mu podařilo prodat svou investiční společnost kolosu BlackRock, jehož výraznou figurou se Ogunlesi tímto prodejem stal.

Nyní však o jeho služby stojí někdo jiný. A to z poněkud překvapivých oblastí. Ogunlesi se totiž stane členem správní rady společnosti OpenAI, která patří k nejžhavějším start-upům světa díky svému modelu umělé inteligence GPT a aplikací ChatGPT.

„Jeho jmenování přichází v době, kdy společnost OpenAI se sídlem v San Franciscu prochází rozsáhlou firemní restrukturalizací a expanzí, protože se start-up snaží v podmínkách tvrdší konkurence podpořit svou další fázi růstu,“ uvedl list The Financial Times. Posadí se tak do orgánu, kde vedle zakladatele a stávajícího CEO OpenAI sedí například Bret Taylor, bývalý výkonný ředitel společnosti Salesforce, nebo Larry Summers, bývalý ministr financí USA, upozorňuje FT.com.

„Pro dosažení plného potenciálu OpenAI budou klíčové promyšlené strategie a investice do infrastruktury,“ uvedl na blogu OpenAI Ogunlesi.

Z výzkumáku korporátem

Nejvyšší manažerská patra OpenAI byla do listopadu 2023 plně pod kontrolou původních zakladatelů kdysi neziskového „výzkumáku“, kterým OpenAI od roku 2015 byl. Správní rada však v listopadu 2023, tedy necelý rok od veřejné premiéry ChatuGPT, na hodinu vyhodila tehdejšího CEO Sama Altmana. Ten se však rozhodnutí vzepřel a i pod tlakem akcionářů byl zpět uveden do funkce. Podmínkou však bylo, že si Altman bude moci vybrat správní radu.

Od té doby Altman vybírá silné osobnosti napříč politikou, investičním establishmentem i byznysem a staví novou správní radu pro nadcházející růst firmy. Ta sice patří k nejhodnotnějším start-upům světa, zároveň její růst naráží na technologické, energetické i finanční limity růstu svých produktů.

Cestou se stal odklon od startupového vedení směrem k osobnostem z velkých firem. Cílem tak může být třeba i příprava firmy na uvedení na burzu. Ačkoli případnému IPO zatím žádné konkrétní kroky nenaznačují.

Vedení posiluje také Mark Zuckerberg

A OpenAI není zdaleka jediná technologická firma, která posiluje před nadcházejícím obdobím očekávaného růstu. Další je například Meta Platforms, provozovatele sociálních sítí Facebook a Instagram. Její CEO Mark Zuckerberg v posledních týdnech podniká jeden krok směrem k vizím Donalda Trumpa za druhým. A jedním z nich je také akvizice dvou výrazných figur do vysokých funkcí.

První se stalo angažmá Joela Kaplana do role vrchního lobbisty společnosti. Kaplan dříve vedl podobný úřad v republikánské straně a v Meta Platforms nahradil Sira Nicka Clegga, bývalého lídra britských liberálních demokratů. Podle odborníků to byl jeden z největších kroků Zuckerberga snažícího se dostat do přízně nastupujícího amerického prezidenta.

Jenomže pak Zuckerberg do správní rady přijal Trumpova osobního přítele Danu Whitea, prezidenta a CEO zábavní společnosti UFC.

Spolu s ním se pak členy nejužšího vedení Mety stali John Elkann a Charlie Songhurst. Elkann je přitom stávajícím CEO společnosti Exor, jedné z největších investičních společností v Evropě, za níž stojí italský rod Agnelli. Songhurst pak je výrazným hráčem na poli technologických investic, který drží podíly zhruba v 500 technologických společnostech.

„Dana, John a Charlie nám dodají spoustu odborných znalostí a perspektivu, které nám pomohou využít obrovské příležiti, které před námi stojí v oblasti umělé inteligence, nositelných zařízení a propojení člověka a stroje obecně,“ uvedl Zuckerberg.

