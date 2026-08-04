Za 25 milionů vznikl v Krumlově penzion bez kýče. Sází na umění, ticho a neokázalý luxus
Krumlov bez kýče za 25 milionů. Clementine House na břehu Vltavy proměnil staré hospodářské stavení v intimní penzion plný umění, ticha a neokázalého luxusu.
Český Krumlov patří k nejnavštěvovanějším městům v Česku. Právě proto je tu těžké vytvořit ubytování, které nepůsobí jako další turistická kulisa. Clementine House na břehu Vltavy se o to ale pokouší. A to s investicí 25 milionů korun, za kterou vznikl penzion mířící na hosty, kteří nehledají jen přespání v krásném městě, ale silný zážitek z místa.
Dům v ulici Po Vodě prošel kompletní rekonstrukcí podle návrhu architektek Lucie Němcové a Terezy Komárkové ze studia Architéka. Původní hospodářské stavení z konce 18. století se proměnilo v komorní penzion, který pracuje s historickou pamětí domu, výhledem na Vltavu, zahradou s bazénem, současným designem a autorským uměním.
Investice do místa, kam by sama chtěla jezdit
Za projektem stojí investorka, která dům s manželem odkoupila v roce 2019. Jejím cílem nebylo vybudovat anonymní ubytování pro turisty, ale místo, kde by i ona sama ráda trávila čas. Dům s osobní atmosférou, kvalitním interiérem a uměním.
Právě osobní zadání je na výsledku znát. Clementine House nepůsobí jako klasický penzion. Spíš jako soukromý dům pro hosty, kteří jsou na chvíli pozváni dovnitř. Rekonstrukce se proto nesoustředila jen na nové pokoje, koupelny a provozní zázemí, ale na celkový zážitek, kterému vévodí práce s výhledy, zahradou i pocity klidu.
Investice za 25 milionů korun se propsala hlavně do kvality provedení. Do zakázkového nábytku, autorských prvků, kamenických a zámečnických detailů, nadstandardních koupelen i pečlivě vybraných materiálů.
Staré stavení, současný interiér
Architektky zachovaly z původního domu jen to, co mělo skutečnou hodnotu, a to odhalené trámy, kamenné stěny a atmosféru starého hospodářského stavení. Nové zásahy jsou naopak současné, jednoduché a funkční. Nesnaží se napodobovat historii, ale doplňují ji vlastní vrstvou.
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Zásadní změnou byla proměna dispozic. Dříve stísněné a tmavší místnosti kamenného domu se otevřely, prosvětlily a získaly nové průhledy. Původní venkovní robustní schodiště nahradilo vnitřní tmavě modré ocelové schodiště, které propojuje přízemí, patro a podkroví. Praktický prvek se zároveň stal jedním z nejsilnějších architektonických motivů domu.
V přízemí se nachází soukromý byt investorky. V prvním patře vznikly dva prostorné apartmány s výhledem na Vltavu a do zahrady. V podkroví jsou další tři pokoje otevřené do krovu.
Umění jako součást byznysového konceptu
Clementine House stojí také na propojení ubytování a umění. Ne jako hotelové dekoraci, ale jako součásti architektury. V prvním patře rozdělují apartmány velkoformátová posuvná křídla s autorskými malbami Patrika Hábla. Umění tu tedy není pověšené až dodatečně na zeď. Přímo určuje podobu prostoru.
Motivy Háblových maleb se vracejí i v podkrovních pokojích. Dům tak získává vlastní vizuální identitu, která ho odlišuje od běžného penzionového provozu. I z investičního pohledu jde o důležitý prvek: v silně konkurenčním turistickém městě pomáhá vytvořit zapamatovatelný produkt, který nestojí jen na poloze.
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Luxus, který nekřičí
Materiálově je dům postavený na kombinaci cementových stěrek, přírodního kamene, dubové dýhy, dřevěných podlah a obkladů, oceli a mosazi. Barevnost je zemitá a klidná, bez ostrých kontrastů. Společnými prostory prochází tmavě modrá, pokoje doplňují jemnější barevné akcenty a oranžové detaily navazující na grafickou identitu domu.
Výraznou část vybavení tvoří nábytek na míru od jihočeské dílny Homer Concept & Interiors. Doplňují ho repasované starožitnosti a výběr českého a slovenského designu. V interiéru se tak potkává lokální řemeslo, současná architektura a osobní kurátorský výběr.
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Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.