Vesnické festivaly žijí. V Peruci jen díky hudebním srdcařům

Třetí letní víkend patří v celém Česku, Moravě a Slezsku festivalům. V Ostravě finišuje největší tuzemský hudební svátek, Colours of Ostrava, ale pozornost si za dvacet let například získal i lokální Plutofest v Peruci, která leží severozápadně od Prahy.

Krom návštěvnosti je pro obří i mini fastivaly největší sázkou na úspěch počasí, které se může v průběhu několika minut proměnit. Příkladem toho může být i dnešní večer, když meteorologové upozorňují na možné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami.

"Deště se nebojíme, bude krásně až do konce," komentuje Plutofest Martin Nejedlý, který patří k pamětníkům a sponzorům festivalu od jeho začátků.

Za dvacetiletou tradicí festivalu, který patří ke kulturním vrcholům v městisi Peruc stojí Roman Kučera, který je zároveň hlavní tváří rockové kapely Žlutej Pluto pes. "Pořádání festivalu se neobejde bez pomoci přátel a sponzorů. Spoléhat na návštěvnost by bylo bláhové, protože lid,í kteří chodí na bigbít ubývá," říká. Ze vstupného 250 korun se festival financovat nedá, ale kdyby byly lístky dražší, tak nepříjde nikdo a festival bez diváků postrádá smysl.

Pořadatele hudebních festivalů všech velikostí fatálně zasáhl rok 2020, kdy se kvůli pandemii počet festivalů meziročně snížil na polovinu. Zatímco v roce 2019 se jich v České republice uskutečnilo 224, o rok později to bylo 114. Jedná se o nejmenší počet konaných hudebních festivalů za posledních 12 let. Vyplývá to ze zprávy o dopadech pandemie onemocnění covid-19 na hudební festivaly podle Statistické ročenky České republiky, kterou za rok 2020 zpracoval Český statistický úřad.

